La Corte confirmó la condena contra un abogado del caso Bento que amenazó con matar al fiscal

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena para uno de los abogados condenados en la causa contra el exjuez de Mendoza Walter Bento, por amenazas al fiscal Dante Vega que llevó adelante esa investigación.

Según grabaciones que constan en la causa, el acusado dijo que había comprado un “fusil” para que mataran al funcionario que lo investigaba. Se trata de Jaime Andrés Alba Nortes.

La amenaza tuvo lugar en una causa paralela al caso principal en donde el exjuez Bento fue condenado, en febrero pasado, a 18 años de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a cambio de fallos favorables.

El exjuez Walter Bento cuando estuvo en el Consejo de la Magistratura fabian-marelli-11419

En ese juicio también fue condenado el abogado Alba Nortes a siete años de prisión como organizador de la asociación ilícita que contactaba a narcos y contrabandistas que el juez investigaba. Y les pedía coimas a cambio de resoluciones favorables.

Pero mientras tramitaba esa causa, un informante policial, Enzo Diego Stuto, se reunió con el abogado Alba Nortes, y el letrado le dijo que “había comprado un fusil 308 para mandar a matar al fiscal Dante Vega”.

Nueva causa

La declaración de Stuto ante el Tribunal Oral de Mendoza durante el juicio a Bento hizo que se abriera esta nueva causa por amenazas.

“Te lo cuento entre nosotros, lo hago matar al Vega”, decía en uno de esos diálogos. “Che, entonces le digo, me podés sacar las esposas que se yo, y cuando me las sacaron, olvidate [...], soltaste al dogo (risas).... y lo mando y lo voy a mandar a saetear”; “lo voy a mandar a saetear, compré un fusil, setenta lucas, un trescientos ocho’; “compré para que lo maten [...], te lo juro por mis hijos”, decía en otro audio.

Los jueces de la Corte Rosenkrantz, Rosatti y Lorenzetti CSJN

Por estos dichos, la jueza subrogante del Juzgado Federal N° 3, Susana Pravata, condenó a Alba –que cumplía arresto domiciliario– a seis meses de prisión en suspenso. En su indagatoria, el hombre afirmó que “era un comentario en una charla privada” y que sabía que su interlocutor era informante policial.

Para la jueza Pravata no quedaron dudas de que existieron las amenazas contra el fiscal. La defensa apeló, pero la Sala I de Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena.

La defensa presentó un recurso extraordinario que llegó en queja a la Corte Suprema. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la presentación por inadmisible y así quedó firme la condena.