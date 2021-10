La crítica de Grabois no hizo reaccionar al kirchnerismo, pero Máximo ya señaló que prioriza “cómo gobiernan” los políticos

El reproche que el dirigente social Juan Grabois lanzó contra la familia Kirchner por el patrimonio con el que cuenta no generó respuestas públicas de los cuestionados ni de dirigentes cercanos. La “fortuna” que al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) le hace “ruido” es un tema espinoso sobre el que Máximo Kirchner respondió hace 20 días, en una entrevista radial en la que señaló que lo fundamental es analizar “para quién y cómo gobierna” un dirigente político.

“A mí me hace ruido, pero a la base no”, dijo hoy Grabois en una entrevista con Radio con Vos. “Yo creo que la regeneración de la política implica necesariamente un voto, no te digo de pobreza, pero sí de simplicidad de vida. No porque piense que a priori esté mal tener una casa importante o un patrimonio importante”, indicó en su declaraciones radiales.

En el kirchnerismo, la afirmación del dirigente social y aliado del Frente de Todos no ameritó una respuesta . Pero, hace 20 días, Máximo Kirchner se refirió a su patrimonio en otra entrevista radial en la que consideró que lo importante para evaluar a un dirigente político es qué intereses defiende cuando está en una posición de gestión, más allá de sus bienes. Según su última declaración jurada, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados cuenta con bienes por $400.841.818, un incremento de más de $100 millones con respecto a 2019 que en la presentación se justifica por aumento de la valuación de los inmuebles y en la actualización de las valuaciones del resto de los bienes.

“No pasa por ahí. Cuando uno está en un lugar de decisión, [lo importante es] para quién y cómo gobierna. Uno terminó legislando un impuesto por el que se ve alcanzado, cuando en la Argentina lo que generalmente se ve es al revés”, señaló a Radio con Vos Máximo Kirchner, en una entrevista del 6 de octubre en la que le consultaron por su patrimonio y por el impuesto a las grandes fortunas, que el diputado abonó.

La sucesión

“Es todo a través de la muerte de mi viejo el 27 de octubre de 2010 y de la sucesión anticipada de Cristina”, dijo sobre el origen del patrimonio, y remarcó que Néstor Kirchner, “al 10 de diciembre de 1987, antes de ser intendente [de Río Gallegos], tendría 19 o 20 propiedades en alquiler”.

Grabois tiene una “muy buena relación” con Máximo Kirchner, según señaló el dirigente social en febrero, en diálogo con LA NACION. “Máximo siempre trata de buscar diálogos y equilibrios. Es uno de sus roles y lo cumple muy bien. Tengo muy buena relación y hablamos seguido”, dijo en ese momento Grabois. Había estallado un conflicto en San Vicente por cooperativistas identificados con él que protestaban por haber sido apartados de su lugar de trabajo. La protesta derivó en incidentes y en críticas a Grabois de Martín Insaurralde, aliado clave de Máximo.