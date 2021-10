Juan Grabois admitió que le “hace ruido” la fortuna de la familia Kirchner

Juan Grabois, el dirigente social cercano al Gobierno, esta mañana hizo declaraciones radiales en las que criticó la fortuna acumulada por la familia Kirchner y sostuvo: “A mí me hace ruido, a la base no”. El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) le dio el visto bueno al congelamiento y al control de precios.

Ante la consulta sobre cuánto ruido le hace el abultado patrimonio que posee la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Grabois dijo: “A mí me hace ruido, pero a la base no”. De inmediato, el dirigente social explicó que le hace ruido esa acumulación de riqueza “porque yo creo que la regeneración de la política implica necesariamente un voto, no te digo de pobreza, pero si de simplicidad de vida. No porque piense que a priori esté mal tener una casa importante o un patrimonio importante”.

“Te puedo asegurar que los patrimonios de [Joe] Biden o [Ángela] Merkel son infinitamente superiores al más rico de los políticos en la Argentina. A mí no me gusta que haya políticos ricos”, afirmó el dirigente social.

Sobre la composición del patrimonio de la familia Kirchner, Grabois señaló que eso es algo típico de la “burguesía argentina”. “¿Quiénes son los okupas de grandes extensiones de territorio en Argentina que compraron a precio vil? Lewis, Benetton, y también Lázaro Báez. Yo quiero que se distribuya la tierra de Benetton, pero también la de Lázaro Báez, No me importa de que partido político es”, agregó.

“Una buena medida”, el control de precios

Respecto del congelamiento de precios, Grabois opinó que es “una medida temporaria necesaria que funcionara, que será útil”. “Las grandes empresas alimenticias concentran el 80% de los productos, tuvieron ganancias y lo siguen haciendo; todas las cadenas de supermercados tienen ganancias también. En un momento donde la inflación se está disparando, [el congelamiento] es una medida temporal para frenar un espiral”, agregó.

Grabois aclaró que “no es bueno una patota que vaya a los supermercado a meter miedo”, pero “si hay una supervisión razonable servirá como un parche temporal que espero que el Gobierno sostenga con fuerza” el control.