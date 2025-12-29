La AFA denunció una campaña de “difamación” y defendió la relación de la entidad con la empresa TourProdenter

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) denunció “una campaña de difamación” contra la entidad, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

En un comunicado, la institución defendió la relación comercial con TourProdenter LLC, la empresa que administra los fondos de la AFA en Estados Unidos.

LA NACION publicó en exclusiva que desde la cuenta de TourProdenter LLC se giraron US$ 42 millones a sociedades fantasma. En otra investigación, reveló que desde las mismas cuentas se desviaron casi US$ 500.000 a dos sociedades vinculadas a Toviggino.

Semanas atrás hubo un allanamiento en la sede de la AFA de la calle Viamonte Tadeo Bourbon

La AFA de Tapia comunicó ante la difusión de estos datos: “Corresponde aclarar que la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, mediante el cual dicha empresa fue designada como agente comercial de esta Asociación para su representación en asuntos económicos y comerciales en el exterior. Esta relación contractual ha sido oportunamente sometida al análisis de distintos Tribunales, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se haya detectado irregularidad alguna”.

En el texto que difundió la entidad a través de su página web, se acusa de estar detrás de las publicaciones al empresario Guillermo Tofoni “quien pareciera no resignarse a las decisiones judiciales que no le resultan favorables”.

También, las autoridades de la AFA recordaron que fue Tofoni quién “promovió una denuncia ante la justicia argentina en el marco de la causa CFP 1294/2023, caratulada “Tapia Claudio Fabián s/defraudación por desbaratamiento de derechos e infracción art. 303”, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos del Seleccionado Nacional, particularmente los disputados en la República Popular China".

Y añadieron: “En dicho proceso, tanto la AFA como su Presidente fueron sobreseídos el 6 de septiembre de 2023, decisión que fue confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala I) en noviembre de ese año y, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal en abril de 2024, quedando definitivamente cerrado el expediente judicial en nuestro país”.

Las críticas a la prensa

La AFA, en ese sentido, apuntó contra las medios de comunicación: “Aun así, y pese a la contundencia de los fallos, el expediente quedó cerrado sólo en los tribunales, no así en ciertos titulares periodísticos que, por supuesto, nunca se informaron ni dieron cuenta de los sobreseimientos”.

Transferencias desde la cuenta de Bank of Americas a Soma SRL.

Y siguió su descargo: “Lejos de aceptar esos pronunciamientos, en los últimos días han vuelto a difundirse publicaciones que, sin realizar las mínimas verificaciones ni investigaciones correspondientes, hablan de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de la AFA en el exterior, en particular en los Estados Unidos. Dichas afirmaciones, presentadas como ‘investigaciones’, tienen, en rigor, una ÚNICA fuente: viejas presentaciones judiciales impulsadas por el Sr. Guillermo Tofoni, replicadas en distintos ámbitos internacionales luego de los reiterados fracasos obtenidos en sede judicial, recicladas una y otra vez, ahora amplificadas sin mayor análisis por algunos medios.

La institución insistió más abajo en el comunicado que la relación comercial existente entre la AFA y TourProdenter LLC “se encuentra debidamente ajustada a derecho” tras un presunto análisis de la justicia argentina y norteamericana. En esa línea, definió el vínculo contractual como “válido, transparente y sometido a los controles judiciales correspondientes, aún para quienes prefieren ignorarlos”.

TourProdenter se creó en agosto de 2021 en Miami.

La Asociación del Fútbol Argentino concluyó su comunicado con una mensaje a la prensa nacional en el que subrayó la importancia de “revisar además de las fuentes, los fallos judiciales”, enfatizando que la “responsabilidad de informar con veracidad implica evitar contribuir a operaciones que responden a intereses particulares”.

“La sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada” y confiando en que “las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo”, cerró.