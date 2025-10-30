La cúpula de la CGT se reúne de urgencia para definir su nueva conducción y cerrar filas para rechazar la reforma laboral

La cúpula de la CGT se reúne esta tarde en la sede porteña de la Uocra, donde los principales referentes de la central empezaron a debatir los pasos a seguir frente a las intenciones de Javier Milei de avanzar con una reforma laboral tras la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas. Los sindicatos advierten que el proyecto del oficialismo busca recortar derechos y limitar el poder de los gremios. La cumbre sindical, además, llega entre versiones cruzadas sobre la nueva conducción, que deberá asumir el miércoles próximo.

“Se analizan tres escenarios: que el Gobierno convoque al diálogo, una eventual judicialización o medidas directas, desde paros hasta movilizaciones”, anticipó una fuente de la central obrera, que lleva la hoja de ruta que tendrá el encuentro en el edificio ubicado sobre la avenida Belgrano al 1800.

“Por ahora, la Casa Rosada no mostró ninguna voluntad de conversar. Que lo único que haya circulado sea un borrador difundido en medios y redes sociales es una muestra de que no hay voluntad. A la CGT no le llegó ningún texto oficial y en el Consejo de Mayo casi ni se tocó el tema”, agregó el dirigente consultado por LA NACION.

Reunión de la mesa chica de la CGT Santiago Filipuzzi

“No hay ninguna avalancha de empleo formal con este Gobierno. Por el contrario, cayeron 150 mil puestos de trabajo formal y hay 18 mil pymes menos”, expresó Jorge Sola durante una entrevista con el streaming AZZ. Sola es secretario general del Seguro, vocero de la CGT y uno de los nombres que circula para asumir en la central obrera.

También le apuntó al secretario de Trabajo, Julio Cordero. “Cuando habla de ´salarios dinámicos´ ante los empresarios, o cuando habla de que la discusión laboral sea por empresa y no por actividad, lo que pretende es atomizar el poder sindical”, dijo el santafesino Sola.

“Va a llevar tiempo recomponer la relación con las bases. Pretendemos que el cambio de autoridades sirva para iniciar ese camino”, analizan desde las usinas sindicales. El escenario adverso del peronismo en las últimas elecciones también trajo interrogantes sobre las negociaciones del recambio de la cúpula de la CGT, que se celebrará el próximo 5 de noviembre, en el estadio de Obras Sanitarias.

Las versiones son contrapuestas. Mientras algunos marcan que “los nombres ya están casi cerrados”, otros pujan por nutrir la conducción de perfiles altos y provenientes de sindicatos más grandes para confrontar con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, todos coinciden en algo: “La definición se dará a conocer a último momento”.

Hasta ahora, el esquema tripartito se impuso como garante de la unidad. El diseño preliminar contempla representantes de gremios chicos bajo el padrinazgo de los más poderosos, para evitar recelos internos. Con diferentes respaldos, además de Sola, los otros dos ungidos serían Maia Volcovinsky y Cristian Jerónimo. El titular del Seguro tiene el apoyo del sector de “Los Gordos”, la secretaria adjunta de Judiciales (referente del grupo de mujeres sindicales) y el secretario general de los Empleados del Vidrio de Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y referente de la facción que se autodenomina “independientes”.

“En su momento, la CGT tomó la decisión de no adelantar el recambio de autoridades, justamente para esperar el veredicto de las urnas y hacer un diagnóstico. Con este resultado, tan duro para el peronismo, sin lugar a dudas que debería haber reconfiguraciones”, afirmó una fuente que recorre los pasillos de Azopardo 802. De los tres nombres que giran en torno al triunvirato, el más fijo de momento es Sola.

Desde el entorno de uno de sindicalistas con mayor peso interno desmienten cambios bruscos: “El triunvirato ya está casi acordado, es muy difícil que se escape de esos tres nombres, pero esto no se cierra hasta una hora antes”, advierten.

En estos días, volvió a sonar el nombre del secretario general de la UOM, Abel Furlán. Ya no como miembro de un triunvirato, sino como hipotético secretario general dado el vacío interno. Sin embargo, su postulación por el momento carece de avales y es obstaculizada por las facciones que tienen la última palabra dada la terminal política del metalúrgico en Cristina Kirchner.

“La foto del domingo de Cristina bailando en el balcón post derrota del peronismo causó mucho enojo en la CGT”, aseguran. Lo planteó Héctor Daer, uno de los jefes. “A nadie le cayó bien”, dijo Daer. Los sindicalistas buscan despegar su interna de la política partidaria. “La CGT no tiene representación política, lo que pasó con la elección es un problema exclusivo del PJ”.

En la actualidad, Furlán se encuentra a cargo de la Secretaría de Interior de la CGT y tiene el reconocimiento de haber normalizado 80 de las 82 regionales de la central obrera. Cuando asumió, solo 15 estaban en condiciones. Sin embargo, existen rumores de que su puesto sería pretendido por el saliente triunviro Héctor Daer (Sanidad), uno de los líderes sindicales más cercanos a Kicillof.

Dentro de la CGT, Camioneros actúa con lógica y autonomía propia. Su jefe, Hugo Moyano, se había mantenido al margen de la disputa por los cargos durante buena parte de las negociaciones, pero reapareció en el último tramo. Quedó claro durante el Comité Central Confederal, celebrado a mediados de septiembre en el Salón Felipe Vallese. Allí, contaron varios asistentes, el extitular de la central obrera “volvió a hablar como en otros tiempos” y dejó muestras de la intención de que su gremio conserve un lugar en el triunvirato, a través de su hombre de confianza, Octavio Argüello.