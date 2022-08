La curiosa foto de Elisa Carrió mirando la acusación de Cristina Kirchner

Todo el arco político se mantiene expectante por la acusación del fiscal Diego Luciani contra Crístina Kirchner en el juicio de Vialidad Nacional. La referente de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, compartió una curiosa foto desde su habitación a la espera de la definición de los fiscales sobre la vicepresidenta.

Hoy, los fiscales Luciani y Sergio Mola reanudaron su alegato en el juicio oral en el que la vicepresidenta Cristina Kirchner está acusada junto a un conjunto de exfuncionarios de sus gobiernos y al empresario patagónico Lázaro Báez, por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Mientras continúa la audiencia en Comodoro Py, Lilita Carrió decidió compartir a través de su cuenta oficial de Twitter una inesperada fotografía. Allí, se ve a la exsenadora sentada en un sillón mientras observa en su televisor el alegato del fiscal. En el tuit escribió: “Esperando la Acusación”.

Qué se ve en la habitación de Lilita

Lo primero que se observa, justo por debajo de la televisión en donde se ve la cara del fiscal Luciani durante el alegato en Comodoro Py, es un retrato de ella, al parecer pintado, con un marco dorado; además como si no fuera poco, justo al lado tiene un espejo.

Otro de los detalles que llamó la atención son la lámpara con forma de cuerpo de color negro sobre un modular de madera antiguo. Del mismo modo, en la pared del fondo, un crucifijo muestra la fe de la exsenadora, aunque debajo se ve un buda.

Algunos libros, cables, cajas, almohadas, portarretratos y las cortinas cerradas terminan de dar un aire único al sitio donde Carrió decidió mirar el juicio.

Las críticas de Carrió a Juntos por el Cambio

En las últimas semanas Lilita revolvió la interna de la oposición. En declaraciones televisivas expresó que Juntos por el Cambio “tiene que tener reglas decentes” y que “no pueden tener más negocios”. Consultada sobre si habló con el expresidente Mauricio Macri, lo confirmó y agregó: “Le dije que yo estoy harta de que haya doble juego, y voy a hablar. Y él me dijo que tenía razón. Yo ya hablé, y el tembladeral que hay... Me llaman a toda hora, pero aclaró que la unidad está asegurada”.

Sin embargo, sus declaraciones no concluyeron allí y apuntó contra el exministro del Interior Rogelio Frigerio: “Me puso un amante en una lista, y dije ‘Me bajo de la lista de Capital si no me sacan a la amante de Frigerio, que estaba incluso como su testaferro’”. Y aclaró: “La hija estaba con problemas de abuso”.

Elisa Carrió estuvo presente en LN+ y habló sobre la interna de Juntos por el Cambio (Captura video)

Asimismo vinculó al expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó con el actual ministro de Economía, Sergio Massa: “Yo sé que en la Cámara [de Diputados, Emilio] Monzó tenía negocios con Massa porque lo veía”.

Por último se encargó de indicar que ella y Macri son “los líderes de Juntos por el Cambio, del Pro y la CC”, porque “fuimos los que las armamos”. A su vez, diferenció a la bancada de la Unión Cívica Radical: “Y está el líder del radicalismo, que es el presidente del partido. Cada uno es líder de su espacio. Los que estamos de acuerdo, y en esto también estuvo de acuerdo Gerardo [Morales], que estas son las reglas”.