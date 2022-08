Espert y diputados de Juntos por el Cambio piden que Sergio Massa explique el plan económico en Diputados

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, presentó un proyecto para que Sergio Massa asista a la Cámara de Diputados , iniciativa a la que se sumaron más de 30 diputados de Juntos por el Cambio. Buscan que el ministro de Economía detalle el plan económico al que se refirió en su presentación en el Consejo de las Américas, el jueves pasado.

“Que el ministro de Economía venga al Congreso y nos explique de qué plan de desarrollo económico habla, cómo va a involucrar a los partidos políticos, provincias y a la sociedad. El dialogo debe ser a puertas abiertas”, dijo Espert. En la presentación, piden que Massa “brinde un informe verbal” y dé “las explicaciones correspondientes” sobre las políticas públicas a largo plazo. En ese sentido, la iniciativa solicita que el ministro de Economía precise cuáles son “los acuerdos o consensos básicos para el desarrollo”, el plan de políticas económicas y sociales, y si proyecta “reformas legislativas a largo plazo que conlleven la transformación argentina”.

Pretenden, además, que el ministro de Economía informe “todo lo concerniente a las pautas de crecimiento, transformación laboral, promoción de empleo, preservar y defender el valor de la moneda”.

“No tenemos que tener ni miedo ni vergüenza para sentarnos en una mesa para buscar acuerdo. Incluso con los que están en partidos opuestos. Dialogar con el otro no implica conceder”, dijo Massa al final de su discurso en el Consejo de las Américas, al recordar que cuando fue designado recibió el llamado de un líder opositor del sector “duro”, que al día siguiente le pidió que no lo revelara en público. “En los próximos meses no hay elecciones, hasta marzo-abril no empieza la temporada electoral. Sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo”, sumó el ministro de Economía durante su presentación en la conferencia en el hotel Alvear.

Pese a que la citación no cuenta con una fecha definida, el proyecto, que cuenta solamente con la firma de Espert, logró cosechar varias adhesiones de diputados opositores. Entre ellos, Martín Tetaz, Diego Santilli, Luciano Laspina, Waldo Wolff, Federico Angelini, Omar de Marchi, Pablo Torello, Alejandro Finocchiaro y Graciela Ocaña.

También se sumaron Jose Núñez, Gabriela Lena, Soher El Sukaria, Karina Bachey, Laura Rodríguez Machado, Lisandro Nieri, Federico Frigerio, Tito Stefani, Alfredo Schiavoni, Germana Figueroa Casas, Fabio Quetglas, Dina Rezinosky, Camila Crescimbeni, Gerardo Milman, Gerardo Cipolini, Danya Tabela, Martín Maquieyra, Marilú Quiroz, Ingrid Jetter, Álvaro González, Ana Clara Romero, Carlos Zapata, Victoria Morales Gorleri, Manuel Aguirre y María Sotolano.

Patricia Bullrich, Jorge Macri y José Luis Espert en la Exposición Rural de Palermo Hernán Zenteno - LA NACIÓN

Entre la extensa lista, sin embargo, no hay diputados de la Coalición Cívica. En ese espacio algunos deslizan que la idea de Espert va en sintonía con las intenciones de Massa. Tampoco cuenta con el apoyo de Carolina Píparo, compañera de bloque del diputado libertario. Suma así otro gesto de sintonía con la principal coalición opositora, en donde hay varios interesados en sumarlo. Espert compartió varios eventos con dirigentes de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich o Ricardo López Murphy.

Mientras continua con su gira por la provincia de Buenos Aires, Espert ya no cuenta con la tropa bonaerense que lo acompañó en las elecciones del año pasado. Tampoco se lo ha visto con Píparo en las últimas recorridas. Aunque no rompieron el bloque en la Legislatura bonaerense, Nahuel Sotelo y Constanza Moragues, dos de los tres diputados provinciales de Avanza Libertad, ya blanquearon su pase al concurrir al acto en Gerli del otro referente liberal en la Cámara baja: Javier Milei. Hace tiempo que se alejaron de Espert, algunos de ellos no hablan desde principio de año. Generó enojo que haya hecho bajadas en el conurbano sin invitarlos. Y no ven con buenos ojos el coqueteo, que desde el entrono del diputado desmienten, con Juntos por el Cambio.