La DAIA cruzó a Jorge D'Onofrio por usar a la fe judía para atacar a Waldo Wolff

6 de septiembre de 2020 • 19:35

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) manifestó su preocupación por el uso de la fe judía por parte del diputado provincial Jorge D'Onofrio (Frente de Todos) para atacar al diputado nacional Waldo Wolff (Juntos por el Cambio).

D'Onofrio dijo que Wolff le había "faltado el respeto" al pueblo judío al ser quien, supuestamente, había difundido el teléfono de Sergio Massa, quien recibió amenazas.

La entidad calificó de "estigmatizantes" los dichos de D'Onofrio, que constituyeron una "banalización" de la Shoá. "Son límites que, en democracia, no pueden cruzarse", dijo la DAIA.

"La DAIA observa con preocupación que las reyertas políticas rocen el agravio hacia la fe de los funcionarios de la democracia. El diputado provincial Jorge D'Onofrio, en una conducta estigmatizante, ha puesto en duda el respeto del diputado nacional Waldo Wolff a la historia judía, recordando los padecimientos sufridos durante la barbarie nazi. No se puede permitir que se utilice el acto más aberrante de la humanidad para dirimir diferencias políticas, constituyendo así una banalización de la Shoá", lamentó la DAIA en Twitter.

"Se trata de una falta de honor el hecho de apelar al origen y a la fe de un funcionario como herramienta discursiva. Esos son límites que, en democracia, no pueden cruzarse. Para la DAIA, las cuestiones de la política deben, como lo indica el diputado D'Onofrio, dirimirse en los límites que corresponden, la política, y no la fe", concluye la entidad.

Al cuestionar al diputado, D'Onofrio comparó la situación que atravesó el exintendente de Tigre con el Holocausto.

"No le faltó solo el respeto al presidente de la Cámara de Diputados. (...) También le ha faltado el respeto a su propia historia, a su pueblo. El pueblo judío fue quien padeció las políticas del nazismo y el fascismo, donde fueron perseguidos y había escraches para hostigarlos. Sufrieron todo tipo de persecuciones, finalizando con el Holocausto. Fomentar este tipo de políticas de escrache y del odio no le hacen bien a nadie. Hay límites que no se cruzan", había dicho D'Onofrio.

En respuesta, Wolff apuntó contra el resto del Frente de Todos, que no repudió las declaraciones de D'Onofrio.