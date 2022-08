La denuncia contra el juez Villena: polémica por las demoras en el Consejo de la Magistratura

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que cobró notoriedad en la causa de espionaje ilegal y por investigar el avión venezolano con tripulantes iraníes, está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura, pero su caso enfrentó repetidas demoras .

La denuncia en su contra por presunto mal desempeño se originó en una causa en la que allanó un domicilio en busca de una mujer acusada de narcotráfico, Macarena Acevey, y se encontró con que se trataba de la vivienda de otra persona, no la buscada, sino Karina Moyano , una de las hijas de Hugo Moyano, donde se decomisaron casi medio millón dólares y 600.000 pesos.

Tras dos años sin que la causa tuviera movimiento, y mientras subrogaba otro juzgado, Villena sobreseyó a Moyano y le devolvió el dinero. Lo hizo en enero de 2020 y para ello habilitó la feria judicial. La fiscalía dijo que esa decisión súbita se tomó sin que pudiera dictaminar acerca de la inconveniencia del sobreseimiento. La Cámara Federal de La Plata anuló esa decisión en un fallo que dio argumentos para la denuncia contra el magistrado.

“Aun en la hipótesis de la defensa, de un hallazgo absolutamente fortuito y desvinculado de la causa seguida a las hermanas Macarena y Daiana Acevey, no puede un juez federal devolver -sin más- tal cantidad de dinero (sobre todo cuando se trata de dinero en moneda extranjera), sin exigir mínimamente una explicación acerca de sus orígenes ”, dijo la Cámara Federal de La Plata.

Villena, en cambio, sostiene que el asunto debió investigarse en la Capital, dado que allí estaba el domicilio. Cerca del juez argumentan que esta denuncia en su contra está ligada a la causa por espionaje. La Cámara Federal de La Plata terminó por apartar a Villena de la investigación por espionaje ilegal para preservar la imparcialidad.

El diputado y consejero de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli impulsa la denuncia contra Villena y pidió que el magistrado sea citado a tenor del artículo 20 del reglamento del Consejo de la Magistratura, para que exponga su defensa.

El pedido de citación de Villena fue presentado el 13 de septiembre de 2021 por Tonelli (Juntos por el Cambio) y se pospuso dos veces -el 30 de septiembre y el 22 de diciembre-. La solicitud de esa postergación estuvo a cargo de Silvia del Rosario Giacoppo (senadora jujeña del bloque de Juntos por el Cambio) y fue avalada por María Inés Pilatti Vergara (senadora del Frente de Todos), Vanesa Siley (diputada del Frente de Todos), Ricardo Recondo (juez de la lista Bordó), Gerónimo Ustarroz (representante del Poder Ejecutivo en el Consejo) y Carlos Matterson (abogado cercano a Juntos por Cambio).

El caso se pospuso cinco veces en total. La quinta se produjo en la reunión del Consejo de la Magistratura de la semana pasada. Allí se discutió si debía pasar a la Comisión de Acusación, donde se analizan cuestiones graves de mal desempeño que pueden desembocar en un jury.

En esa última sesión, Tonelli insistió en el pase a Acusación de la denuncia para que Villena pueda ejercer su derecho de defensa. “En este caso la falta cometida por el juez está en una sentencia de la Cámara Federal de La Plata donde declaró que el doctor Villena cometió la irregularidad de lo que se acusa y en base a la celeridad que debemos actuar en la investigación de jueces que incurren en mal desempeño, con esa invocación y dado que ya lleva cuatro postergaciones -es cierto, como dice la consejera Siley, una postergación no se le niega a nadie-, pero cuatro y la de hoy, la quinta, ya sería a todas luces un exceso y contrario a la demanda de celeridad que hemos escuchado ”.

El consejero senador del Frente de Todos Mariano Recalde apoyó el pase a Acusación del caso contra el juez Walter Bento, de Mendoza, pero en cuanto a Villena expresó que esperaba una fundamentación de las razones por las cuales esta denuncia debía pasar a la Comisión de Acusación.

El caso del juez Villena es uno de los que dividen aguas entre los jueces y algunos consejeros de la oposición. A Villena se le reconoce el apoyo de integrantes de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados y en su momento de quien fuera la número dos de la AFI, Silvia Majdalani.

Villena dijo a LA NACION que las distintas personas que pidieron la postergación del tratamiento de su expediente son de diversas fuerzas políticas. “La pregunta es quién quiere atacarme, no quién me defiende”, argumentó. Villena dijo que “es una cuestión de interpretación jurídica y no una irregularidad” la devolución del dinero a la hija de Moyano. “En el peor de los casos, el sobreseimiento tenía como fundamento el plazo razonable, ya que Karina Moyano estuvo dos años y medio sometida a la jurisdicción de Lomas de Zamora sin que se hubiera tomado ninguna medida de investigación a su respecto”.

“La nulidad que declaró el juez de cámara no es una irregularidad, sino una diferencia de criterio jurídico”, dijo el magistrado.

“Estoy convencido de que hay una intención manifiesta en el Consejo de desestabilizar psicológicamente a un magistrado a través de una denuncia por un motivo que a mi parecer ni siquiera merece una sanción disciplinaria, y esto no lo ven los consejeros”, expresó el juez a LA NACION. Insistió en que no debe importar el nombre de la persona, sino que como resolvió este caso lo hizo con otros que no tienen un apellido conocido y que no generan repercusión. “Así debe actuar un juez”, dijo.