La descalificación de Javier Milei a Ricardo López Murphy: “Se metió en una alianza socialdemócrata”

El primer precandidato a diputado de “La Libertad Avanza” en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, sostuvo que es el único representante del liberalismo en las elecciones y se diferenció de Ricardo López Murphy, el otro candidato que disputa votos en ese electorado. “No hay otros candidatos liberales de verdad, desde mi punto de vista ”, apuntó.

El mediático economista dijo que su sector lo que hace es “brindar una oferta liberal que Argentina no tiene” y separó al exministro de Economía de Fernando de la Rúa de esa orientación política. “ López Murphy se metió en una estructura socialdemócrata , por lo tanto, ya hemos visto lo que pasó en el gobierno anterior”, lanzó al canal TN.

A continuación, Milei cuestionó la gestión desplegada por Cambiemos entre 2015 y 2019. “ Entraron con un discurso y después, si tenían liberales, verdaderamente los desaparecieron, en el buen sentido, por favor ”, aclaró.

Asimismo, sostuvo que no se siente “identificado” con Álvaro Alsogaray, fundador de la Unión del Centro Democrático (UCeDé) el partido liberal y de centroderecha, que fue tercera fuerza a fines de los años ‘80. “Soy sustancialmente más liberal, no estoy diciendo que no esté reconociendo sus grandes méritos, pero en la familia de liberales hay distintos liberales”, expresó.

El precandidato a diputado manifestó su deseo de llegar a ser tercera fuerza en las elecciones en la Capital. En esa línea, dijo que pretende dar una “discusión de moral” de la política.

“Hay cosas que no voy a hacer. Jamás voy a ir contra la propiedad privada, jamás vamos a ir contra la libertad, jamás vamos a subir los impuestos, jamás vamos a crear nuevos impuestos, y jamás vamos a tratar de quitar regulaciones”, dijo.

El abrazo de Milei con Espert

En este desfile de políticos en las vísperas de las elecciones, en los estudios televisivos de TN Javier Milei se cruzó con José Luis Espert, precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por la lista “Avanza Libertad”. La diputada provincial Carolina Píparo registró la escena y la compartió en redes sociales. “Este momento merece ser retratado”, se le escucha decir a Espert mientras se acerca al economista, que compite en la Ciudad. Luego, entre risas, se dicen algo al oído que no llega a ser captado en el video.

Si bien compiten en listas separadas, y en diferentes distritos, Espert y Milei han expresado coincidencias en sus posicionamientos, como parte del espacio liberal en el país.

LA NACION