La deuda de las provincias: Córdoba colocó US$800 millones en el mercado internacional a una tasa del 8,6%

CÓRDOBA.- En paralelo a que el riesgo país perforó los 500 puntos básicos (cerró en 493), el Gobierno de Córdoba colocó U$S 800 millones en el mercado internacional. Los títulos, emitidos bajo ley del Estado de Nueva York, serán amortizados en tres cuotas en 2033, 2034 y 2035, y devengan un cupón anual del 8,6%.

Los fondos, según indicaron desde la Provincia, serán destinados al financiamiento de proyectos “estratégicos de infraestructura y a la recompra de títulos en circulación”.

La operación correspondió a la emisión de los títulos PDCAR 2035, con un plazo de nueve años. “Esto permite extender vencimientos y suavizar significativamente el perfil de compromisos financieros asumidos por la Provincia”, detallaron desde la administración de Martín Llaryora.

La transacción registró una demanda máxima cercana a U$S 1.600 millones, con la participación de más de 119 cuentas inversoras, “lo que refleja un crecimiento sustancial en la cantidad y diversidad de inversores respecto de operaciones anteriores”. Del total, U$S 308 millones corresponden a demanda de inversores locales, lo que “refuerza la creciente confianza del mercado doméstico en la Provincia”.

Rogelio Frigerio,gobernador de Entre Ríos. Hernan Zenteno - La Nacion

Esta es la segunda salida al mercado internacional de Córdoba; la primera fue en julio pasado, cuando se convirtió en la primera provincia en abrir el mercado internacional desde 2017. Fueron US$725 millones a una tasa de 9,75%.

Esta semana, el entrerriano Rogelio Frigerio estará en Nueva York y Boston haciendo una rueda con los inversores. “Cuando veamos que tenemos unas buenas condiciones de mercado, la idea nuestra es salir a reperfilar la deuda”, dijo el Gobernador después de la reunión que mantuvo con el ministro del Interior Diego Santilli.

En esa oportunidad reiteró su queja respecto a la reestructuración de la deuda provincial efectuada en la gestión de Gustavo Bordet: “Los vencimientos caen casi íntegramente en los cuatro años de nuestro mandato; ha sido muy difícil desde el punto de vista de los ingresos”.

En diciembre fue el chubutense Ignacio Torres, quien en Nueva York mantuvo una serie de encuentros con empresarios, inversores y directivos de bancos internacionales. Definió a las reuniones como “muy positivas. Estamos hablando de una provincia cada vez más confiable y que es hoy vidriera de un potencial enorme”.

Desde noviembre, cuando Economía flexibilizó la firma de avales para que las provincias tomen deuda, ya lo hicieron el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) (US$600 millones a una tasa del 7,8%) y Santa Fe (US$800 millones a 8,10%).

También el neuquino Rolando Figueroa tiene la aprobación de Nación pero, por ahora, prefirió tomar líneas de organismos como la CAF, el BID y el Banco Mundial para rutas y obras verdes.

Salvo La Rioja, que está en default, todo el resto de los distritos podría sumarse a la colocación de bonos, claro que la tasa dependerá de los niveles de fortaleza que muestren sus números.

Hasta noviembre eran 13 las provincias con títulos en dólares que este año registrarán vencimientos por US$2479 millones. La cobertura que tienen en función de los depósitos por US$1507 millones es del 61%. Esta dinámica es seguida de cerca por Economía y el Banco Central, ya que las jurisdicciones deberán recurrir a fuentes adicionales de divisas para cumplir con el calendario de pagos.