La diputada Karina Banfi denunció que Rosario Lufrano la increpó en los pasillos de la TV Pública

La diputada radical Karina Banfi acusó este viernes a la titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, de increparla al término de una entrevista en la TV Pública, debido a sus críticas sobre presuntas irregularidades en el organismo. Desde RTA rechazaron, en tanto, que se haya tratado de un intercambio violento.

Banfi expresó, en diálogo con LA NACION, que se trató de una situación “hostil” y contó que la funcionaria terminó “a los gritos”. “Me sentí mal. Tuve una entrevista muy agradable en el piso y luego se desencadenó esto. La presidenta de RTA me recriminó mis expresiones sobre su gestión. Fue un acto totalmente autoritario”, planteó.

La legisladora brindó este viernes una entrevista en el piso del canal estatal. La dirigente de Juntos por el Cambio, que en varias oportunidades había cuestionado la falta de pluralidad en el canal estatal -al que no era invitada desde 2019-, dio cuenta en Twitter de ese hecho.

“Después de dos años y medio me invitaron a la TV Pública. La última vez que estuve fue en diciembre de 2019. ¡Gracias Fernando Fraquelli! Los medios de todos los argentinos deben ser plurales y escuchar todas las voces”, escribió la referente radical en Twitter.

Fue al salir de ese entrevista que ocurrió el cruce con Lufrano. Tras un breve saludo, Banfi contó que la presidenta de RTA le hizo un pedido. “Ahora que viniste, sería bueno que dijeras que somos un medio plural”, le señaló la funcionaria, según recordó la opositora. “Cuando vengas a dar explicaciones al Congreso, lo voy a hacer”, añadió la radical.

Juntos por el Cambio ha presentado siete pedidos para que Lufrano concurra a dar explicaciones al Congreso sobre diversos temas. El despido de tres funcionarios luego del retiro de 11 millones de pesos, la forma en la que se trató internamente un presunto caso de abuso, indemnizaciones millonarias y la cobertura periodística de los festejos de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, son algunos de los temas observados por la oposición.

En los últimos meses, el bloque opositor puso en la mira los gastos de la TV Pública en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. “Van a viajar más de 20 personas, cada una de ellas con tarjeta corporativa y una autorización para gastar hasta 100 dólares diarios”, indicó Banfi a LA NACION. “¿Es necesario ese despliegue en medio de la crisis del país”, planteó.

Después de ese intercambio inicial, la conversación entre Banfi y Lufrano cambió de tono. “Ella caminaba a los gritos y me recriminaba por mis afirmaciones en los medios sobre el Mundial de Qatar”, señaló. “Ella me insistió en que estaba aprobado por el Directorio de RTA, pero le remarqué los representantes de la oposición no están de acuerdo”, le dije.

La citación al Congreso fue otro de los puntos que generaron tensión. Si bien los pedidos no fueron aprobados, Banfi sostuvo que la titular de RTA “está en conocimiento”. La oposición le ha hecho llegar esa inquietud al jefe de Gabinete, Juan Manzur, antes de su última presentación en el Congreso dado que Radio y Televisión Argentina está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete dentro del organigrama estatal.

Juntos por el Cambio reclama la constitución de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. Se trata del lugar natural en el que Lufrano debería exponer sobre su gestión. No obstante, la comisión no se ha reunido en lo que va del año. Su última presidenta fue Gabriela Cerruti, quien dejó esa función cuando asumió como Portavoz del Gobierno.

Banfi expresó que Cristina Kirchner, titular del Senado, se ha resistido a conformar esa comisión. No obstante, la dirigente radical sostiene que Lufrano puede rendir cuentas no obstante en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, en la que se desempeña como vicepresidenta.

“La Comisión de Comunicaciones de Diputados también tiene facultades para citarla. Queremos saber cómo se usan los recursos públicos en el canal y la radio estatal. Tienen un cargo público y es importante que rinda cuentas”, remarcó Banfi.

LA NACION consultó a Rosario Lufrano, pero no recibió respuestas.

El descargo de RTA

Después que el cruce cobrara trascendencia mediática, Radio y Televisión Argentina emitió un comunicado en el que ofreció una versión totalmente distinta. El documento, que se conoció en las últimas horas del viernes, señala que la funcionaria y la legisladora mantuvieron “una charla amable y cordial” en los pasillos del canal.

“Es importante aclarar que la presidenta [Lufrano] se encontraba con el director de Gestión de Personal, quién escuchó toda la conversación”, añade. Y agrega: “Durante esa charla, Lufrano la saludó amablemente, le agradeció que hubiera aceptado la invitación y le manifestó que las puertas están siempre abiertas para recibirla”.

Tras esa aclaración, el comunicado expone el intercambio sobre los gastos en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. El comunicado señala que Lufrano “le pidió rigurosidad en el manejo de la información sobre los gastos de la transmisión” al realizar declaraciones en los medios de comunicación.

“[Lufrano] Le explicó, en ese sentido, que todo ese presupuesto fue evaluado y aprobado por unanimidad, por el Directorio de la empresa. Además, le recordó que toda la información de la empresa está a disposición para cualquiera que la requiera”, agrega el comunicado.

El organismo también abordó la citación al Parlamento. “Ante ese pedido, la presidenta de RTA le aseguró que no tiene ningún inconveniente en concurrir al Congreso de la Nación en el caso de que sea convocada de manera formal”. Y finaliza: “La charla finalizó con un saludo amable, cordial y se comprometieron a mantener el diálogo abierto”.

