Rosario Lufrano vuelve al aire, El Observador presentó su grilla y Jorge Pizarro pasó de Rivadavia a La 10

Radio Splendid AM 990 anunció su nueva programación, que se estrenará de forma escalonada entre febrero y marzo. La emisora apuesta por fortalecer sus franjas horarias principales con una combinación de ciclos periodísticos y deportivos.

El arranque de la jornada estará a cargo de Fernando Lavecchia, quien ocupará la franja de 6 a 9. A continuación, Rolando Graña continuará al frente de RPM de 9 a 12, seguido por el ciclo deportivo #990Sports, conducido por Leo Uranga, que se extiende de 12 a 17.

Uno de los movimientos más destacados de la temporada es el pase de Luisa Valmaggia, quien deja los sábados para hacerse cargo del horario del regreso (de 17 a 19), en una coproducción con la agencia Noticias Argentinas. Por su parte, Rosario Lufrano regresa a una de las AM del Grupo Alpha Media para conducir el segmento de 19 a 21.

Por las noches, el deporte vuelve a tomar el control: #SoloXDeporte, con Pablo Díaz, estrena horario de 21 a 22, mientras que #ElShowDeLosGrandes, con Fabián Bimber, continuará de 23 a 0. A la medianoche, de martes a sábados, el sentimiento xeneize será protagonista: Daniel Mollo y el equipo de Boca De Selección, junto a El Show de Boca con el histórico Roberto Leto, llevarán adelante el ciclo partidario de Boca Juniors. Estas propuestas también tendrán sus transmisiones especiales los fines de semana, donde ya se integraron figuras como Daniel Aprile y Viviana Valles con Palabra de Campo (sábados de 7 a 8), y los ciclos políticos liderados por Francisco Jueguen, Romina Manguel y Matías Moreno.

La propuesta integral se completa con un staff de destacados periodistas de la emisora, entre los que figuran Alfredo Casado, Milva Castellini, Eduardo van der Kooy, Ivanna Viale, Gabriel Barbagallo, Pablo Marcovsky y Alejandro Gomel, entre otros.

Todos los cambios en El Observador 107.9

El Observador 107.9 dio inicio a su programación 2026. La principal novedad de la temporada es la continuidad de Horacio Cabak, quien se suma a #PaseLibre, el nuevo segmento diario que unirá a Luis Majul y Franco Mercuriali a las 13 (su regreso y el debut de #PaseLibre serán el próximo lunes 9). Cabe recordar que Cabak había dejado su ciclo de la primera tarde a fines de 2025 tras su desembarco en la señal A24.

En cuanto a la franja nocturna, a partir de marzo se sumará Connie Ansaldi con #InnovadoresAtómicos (lunes a las 20), un ciclo de entrevistas dedicado al mundo tecnológico. Por su parte, Analía Maiorana trasladará su programa #¿Y cómo seguimos? a los martes a las 20.

Con respecto a la programación diaria, entre las 06 y las 20 la grilla quedó conformada de la siguiente manera 6 a 7, El Arranque de El Observador, con Agus Girón y Romina Szuasnabar 7 a 10 #Gasulla1079, conducido por Luis Gasulla, 10 a 13 #Majul1079 a cargo de Luis Majul.

Por las tardes de 13 a 16 #Mercuriali1079, con el regreso de Franco Mercuriali tras su paso por Radio Rivadavia, 16 a 18 #Yanina1079, con Yanina Latorre y de 18 a 20 #Calabró1079, con Marina Calabró.

Jorge Pizarro desembarco en Radio 10 tras su salida de Rivadavia

Tras su desvinculación de Radio Rivadavia a finales de 2025, el periodista Jorge Pizarro inició esta semana una nueva etapa al frente de su histórico ciclo Mejor ahora en la madrugada de Radio 10.

El programa conserva el nombre que lo identificó en Rivadavia y se emite de lunes a viernes, de 0 a 4, junto a Luján Bravo. Con esta incorporación, tanto la AM 710 como el propio Pizarro buscan capitalizar el éxito que el periodista cosechó durante sus años en la AM 630.

La llegada de Pizarro provocó una reestructuración en la programación habitual de “La 10”: el panorama Siempre Noticias, conducido por Marcelo Pérez Fantoni, pasó a ocupar el segmento diario de 4 a 6. Por su parte, Carlos Polimeni quedó a cargo de los sábados y domingos de 0 a 2 con La medianoche de Polimeni, ciclo que debutará el próximo sábado 7 junto a Rocío Benítez.

En tanto, Rivadavia también realizó ajustes ante la salida de Pizarro, quien desde 2020 lideró allí los espacios Mejor ahora y Un día de estos. Desde enero, Hernán Garciarena asumió la conducción de las madrugadas diarias (lunes de 1 a 4 y martes a viernes de 0 a 4), mientras que Javier Villa quedó al frente de los domingos de 6 a 8.