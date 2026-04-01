La diputada libertaria Juliana Santillán dijo que se reunió con el embajador de Checoslovaquia, país que se disolvió en 1992

La diputada de La Libertad Avanza Juliana Santillán, que preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Cámara baja, mantuvo este lunes un encuentro con diplomáticos en un cóctel en la residencia de la Unión Europea y mostró imágenes del evento, pero con un error: aseguró que se reunió con el embajador de Checoslovaquia, país que se disolvió en 1992.

Se trata de un evento que se realizó después de la visita de la delegación del Parlamento Europeo para el Mercosur a la Argentina, encabezada por su presidenta, Evelyn Regner, y el embajador Erik Hoeg. En el Congreso se congregaron diplomáticos con legisladores argentinos para tratar el acuerdo que se aprobó semanas atrás.

Allí, la legisladora había dado un discurso en el que afirmó que la Argentina se “reconfigura como un socio confiable ante la Unión Europea” y declaró: “Nosotros creemos que este espacio permite consolidar un canal estable de cooperación legislativa entre los diputados para compartir experiencias y construir el consenso frente a los desafíos que son comunes y ya enfrentan nuestras democracias”.

El mensaje de Juliana Santillán en sus historias de Instagram

La delegación europea, a su vez, estuvo integrada por Oihane Agirregoitia Martínez; Francisco Millán Mon; Herbert Dorfmann; Helder Sousa Silva; Davor Ivo Stier; Nicolas González Casares; Udo Bullmann; Saskia Bricmont; Manon Aubry y Markus Buchheit.

Checoslovaquia se disolvió en 1992 en dos países: República Checa y Eslovaquia. El conflicto se produjo tras la caída del comunismo en Europa del este y la Unión Soviética en 1989 y sus líderes optaron por la separación tras profundas diferencias políticas y económicas.

Actualmente, la embajadora de República Checa en la Argentina es Jarmila Povejšilová, y Milan Zachar es el de Eslovaquia. Zachar, de hecho, le entregó las cartas credenciales al presidente Javier Milei un año atrás.

Santillán presidió una jornada en Diputados por el acuerdo Mercosur-UE MARCOS BRINDICCI

Santillán, por su parte, fue elegida presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto en febrero, en la antesala del tratamiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Fue propuesta por Nicolás Mayoraz, también de LLA, quien se justificó en que los últimos dos años fue vicepresidenta de esta comisión y dijo que cuenta con “un conocimiento directo del trabajo, de la responsabilidades y los desafíos que tiene este cuerpo”.

Meses atrás, Santillán había estado nuevamente en el foco de las críticas por un error que cometió respecto a la Navidad, cuando confundió la celebración con Pascuas en un video que compartió en sus redes sociales y luego eliminó. “Feliz Nochebuena de Resurrección y Feliz Navidad para todos”, expresó en esa ocasión y recibió una oleada de críticas.