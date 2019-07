Vidal, al presentar el SAME en San Martín Fuente: Archivo

Vidal pide sumar al sistema a 14 municipios, que cuestionan su efectividad o dicen no tener fondos

Javier Fuego Simondet 15 de julio de 2019

Un caballito de batalla de María Eugenia Vidal es el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que llevó a 107 de los 135 municipios bonaerenses. Pero en 14 distritos la iniciativa no registró avances, según señaló la gobernadora, que pidió públicamente a esos municipios que abran las puertas para las ambulancias provinciales. Multiplicado mil veces en las redes sociales, el pedido se convirtió en munición para la campaña.

En ese listado figuran partidos importantes del conurbano gobernados por el peronismo, cuyos intendentes argumentan que no pueden financiar un sistema que empieza pagando la provincia, pero después pasa a los distritos, que no lo necesitan porque están cubiertos con su propia estructura sanitaria o que las cuestiones políticas se mezclan y traban los procesos.

La Matanza, Merlo, Ituzaingó y San Fernando son algunos de esos municipios sin avances en el SAME, según informaron a LA NACION desde el Ministerio de Salud provincial. La lista la completan Presidente Perón, Zárate, Benito Juárez, el Partido de la Costa, Navarro, San Antonio de Areco, Tapalqué, Leandro N. Alem, Monte Hermoso y Pehuajó.

"Nos quedan pendientes de respuesta unos 14 municipios. La provincia pone las ambulancias y los recursos. Ábrannos la puerta, que la política o la campaña no dejen a un vecino esperando con una urgencia", fue la frase de Vidal que expuso el conflicto el 4 de julio, cuando presentó las once ambulancias del SAME para San Martín.

El ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, afirmó a LA NACION que los motivos de la falta de avance "son variados". Explica algunos casos: "Necesitamos una ordenanza del Concejo Deliberante, que termina en una resolución mía. La Matanza da vueltas desde hace dos años, no manda ordenanza ni decreto municipal; el equipo del SAME fue tres veces al distrito y yo me reuní con la Secretaría de Salud. San Fernando dice que no lo necesita por su sistema".

La Matanza es uno de los distritos apuntados por el gobierno de Vidal. Allí, las diferencias políticas aparecen como una causa central de la falta del SAME, que la intendenta y precandidata a vicegobernadora Verónica Magario quiere incorporar, según afirman desde la municipalidad.

El gobierno de La Matanza asegura que solicitó "su incorporación al SAME desde el 7 de julio de 2016", cuando enviaron una carta al Ministerio de Salud. "El 1º de septiembre enviamos otra carta porque no habíamos recibido respuesta; el 27 de marzo de 2017 mandamos una nueva carta para que nos informaran cuándo se iniciaría la segunda etapa [en la que iba a entrar La Matanza] y tampoco tuvimos respuesta. El 1º de junio volvimos a mandar una carta para pedir la información. Por fin, en 2018, efectuamos los trámites correspondientes para la adhesión al sistema", resumen en el municipio en un informe enviado a LA NACION, en el que subrayan que "los primeros beneficiados fueron los municipios gobernados por Cambiemos".

Según funcionarios de Magario, "ya hay un convenio acordado con el ministro Scarsi" y el servicio contará con "20 ambulancias". El ministro, no obstante, insistió en que el municipio aún no envió la ordenanza correspondiente para sumarse. "El convenio se lo hemos dado hace tiempo, pero falta la ordenanza para transferir los recursos", resaltó.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, dijo a LA NACION que, "como está planteado, el SAME es publicidad engañosa, porque la provincia astutamente busca sacarse de encima sus costos fijos y pretende tirarles el fardo del financiamiento a los municipios". Remarca que "el SAME es solo un servicio de emergencia, no de traslados programados de pacientes, que son la mayoría de los viajes utilizados en Merlo y en todos lados".

En Merlo, la falta de dinero es la clave. "Nos salía más del doble de lo que estábamos gastando. Tenemos ocho ambulancias, nos ofrecían llegar a 14", explicó el secretario de Salud Pública de Merlo, Miguel Ángel Murrone.

"Aportamos el dinero para médicos, radiooperadores, choferes y parte del gasto administrativo. Las transferencias descienden 25% por año y el financiamiento lo va incorporando cada municipio", sintetiza Scarsi.

En Ituzaingó y San Fernando plantean que con sus servicios de salud locales están cubiertos. "Tenemos un sistema ambulatorio propio, que está en las calles, al que la gente puede llamar si tiene algún problema y es más completo que uno solamente para accidentología, como el SAME. Tenemos diez ambulancias en total", señaló a LA NACION Alberto Descalzo, intendente de Ituzaingó.

"Hace un mes inauguramos el hospital municipal. Tenemos un sistema de emergencias desde 1995, funciona muy bien. Nos visitó el ministro de Salud, nos entregan unos fondos, pero el servicio después lo tienen que garantizar los municipios", argumentó tras el pedido de Vidal el intendente de San Fernando, Luis Andreotti, en declaraciones al medio San Fernando Nuestro. Cerca de Andreotti critican al gobierno bonaerense por "usar políticamente" el SAME.

Scarsi también huele tufillo político en la negativa de los distritos que dicen no necesitar el servicio. Remarca que "tener una red es un tema meramente sanitario".

Cerca del intendente de Presidente Perón, Aníbal Regueiro, negaron estar en contra del SAME, pero insistieron en que "primero se mejore el Hospital Cecilia Grierson", en el que la gobernación renovó la guardia.