4 de julio de 2019

LA PLATA.- En plena campaña electoral, la gobernadora María Eugenia Vidal llamó a la reflexión a los alcaldes opositores "para que la política o la campaña electoral no deje esperando al vecino", en referencia a la negativa de algunos a permitir los acuerdos con el SAME que impulsa la provincia.

Durante un acto en el distrito de San Martín, Vidal expuso a los intendentes peronistas que no facilitaron la llegada del SAME al conurbano provincial. Hay más de una decena de municipios que aún no tienen el servicio de emergencia, en particular La Matanza, Ituzaigó, Moreno y San Fernando.

Esta mañana, la Jefa de Gobierno provincial puso en marcha el SAME en San Martín distrito gobernado por el peronista Gabriel Katopodis, que no asistió a la ceremonia. Y envió en su representación al secretario de salud de la comuna.

"Nnos quedan pendiente 14 municipios de la provincia que todavía no le han dicho que sí al SAME. La provincia pone las ambulancias. Los recursos para el personal. Estamos dispuestos a poner todo lo que haga falta para que funcione. Abrannos la puerta. Que la política o la campaña electoral no deje esperando a un vecino", dijo la Gobernadora.

La jefa de Estado ironizó: "Pasamos de una provincia que se enorgullecía de 20 UPAS a una provincia con más de 160 centros de salud. Decidimos invertir en los centros primarios de atención. Para fin de año van a ser 237. Y si la gente nos sigue eligiendo van a ser todas las salitas de todo el conurbano, de toda la provincia. Es trabajando juntos", afirmó.

La Jefa de Estado se refirió a los cambios en el equipamiento hospitalario, como tomógrafos y mamógrafos: "La inversión en estos años hace que la salud sea de calidad de verdad. Claro que falta mucho. Empezamos. Nos ponemos de pie. Tenemos que avanzar. Este cambio no es de un gobierno de la provincia, ni de un intendente. Es de todos. Es de los bonaerenses. No es un partido político", afirmó.

"Este es un año muy importante. Tenemos que decidir si queremos sostener este cambio y revelarnos ante la resignación o volver al pasado. Nosotros queremos demostrar con hechos concretos que vale la pena seguir cambiando. Vamos con el SAME que todavía falta", expresó.

La jefa de Estado habló así luego de que el candidato opositor Axel Kicillof se presentara ayer rodeado de alcaldes peronistas a pocas cuadras de la gobernación junto a su compañera de fórmula, la intendente de La Matanza, Verónica Magario.