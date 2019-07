ARA SAN JUAN: la disputa política impidió llegar a un consenso

La oposición centró las críticas en la gestión de Aguad; en el Gobierno confían en otro informe Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Mariano De Vedia SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de julio de 2019

Al centrar sus principales observaciones en las responsabilidades políticas del Presidente y de su ministro de Defensa, Oscar Aguad, a lo que se suma una cadena de errores de la conducción de la Armada, la presentación del informe de la comisión bicameral que investigó la tragedia del ARA San Juan se leyó inevitablemente en clave electoral.

El Gobierno espera neutralizar sus efectos con otro informe: el que elaboró la comisión de tres expertos submarinistas que investigó por qué el ARA San Juan no salió a la superficie en medio de la emergencia. Este documento, que habla de una concanetación de causas, fue enviado a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, quien pidió estudios y pericias adicionales a instituciones navales de Estados Unidos y Francia.

En el medio, los familiares de los 44 tripulantes también mostraron posturas diversas.

Luis Tagliapietra, padre de uno de los tripulantes muertos en el submarino y querellante en la causa judicial, compartió el trabajo de la comisión y las fuertes críticas a Aguad. "Se avanzó con rapidez y se pudo explicar por qué pasó lo que pasó, cómo y de qué manera, y quiénes son los responsables", evaluó, en diálogo con LA NACION.

Otros familiares, en cambio, exhibieron desencanto y pocas expectativas. "Por tratarse, justamente, de una comisión parlamentaria, esperábamos que se hicieran observaciones de fondo sobre las decisiones políticas que se tomaron, como los errores que se habrían cometido en la reparación de media vida", advirtió a LA NACION Lorena Arias, hija de un marino muerto en el pesquero El Repunte -hundido hace dos años cerca de Rawson- y abogada de varios familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

La oposición centró las críticas en la gestión de Aguad; en el Gobierno confían en otro informe Crédito: Mauro V. Rizzi

El dictamen parlamentario hace hincapié en las responsabilidades por el proceso infructuoso de búsqueda y rescate, pero no avanza en las incógnitas que aún perduran sobre la reparación de media vida del submarino, que se extendió entre 2008 y 2014, durante la etapa kirchnerista.

El informe del Congreso confirma que la entrada de agua en los sistemas de ventilación del tanque de baterías provocó un incendio que no se pudo controlar. Menciona que dos meses antes del naufragio se detectaron en el submarino niveles de concentración de hidrógeno superiores a los admitidos por los protocolos de seguridad.

Una circunstancia que hoy no pasa inadvertida -y que estaría más desarrollada en el informe de los expertos submarinistas- es que en la reparación de media vida se colocaron nuevos de sensores de hidrógeno de carácter industrial, pero no aptos para uso naval, ya que el cableado no habría tenido protección contra incendios. Ese detalle podría haber influido en la propagación del fuego cuando el submarino se sumergió para evaluar la avería detectada.

Los expertos submarinistas, incluso, habrían incluido en su informe que el ARA San Juan había sufrido un incendio similar en las baterías en 1998, en el puerto de Mar del Plata, ý solo fue apagado después de dos días.

A la falta de profundización en los posibles errores en las gestiones anteriores se suma el cambio en la composición de la comisión bicameral. Sin que se produjera ningún reemplazo, la formación del frente electoral que unió al kirchnerismo y al massismo quebró el equilibrio político que presentaba la comisión. Al constituirse, sus 12 escaños se repartían entre diputados y senadores de Cambiemos, el Frente para la Victoria (FPV) y el Frente Renovador. Con la formación electoral del Frente de Todos, la oposición alcanzó una cómoda mayoría, de ocho a cuatro, que se reflejó en la votación e impidió un dictamen por unanimidad.