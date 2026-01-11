Defensa de la “ética de Occidente” y apoyo a la política de Trump en Venezuela, ejes del discurso de Milei en el foro de Davos

El de enero de 2024 fue su primer gran golpe, cuando advirtió que “Occidente” estaba “en peligro” por el avance del “socialismo empobrecedor”, cuyo destino es “la pobreza”. Un año después, el impacto fue doble, al emprenderla contra el aborto, el feminismo, la ideología de género y la homosexualidad, a la que asoció sin medias tintas con la pedofilia. Frases que le trajeron no pocas repercusiones negativas en el escenario nacional.

El próximo lunes 19, cuando enfrente por tercera vez a los asistentes del Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei intentará, una vez más, dejar una profunda huella en su paso por la ciudad suiza de Davos.

Sin dejar de apuntar a socialistas, la cultura woke y los “burócratas de Bruselas”, e invitar a sus pares a “abrazar las ideas de la libertad”, tal como lo hizo en las dos ediciones anteriores, el primer mandatario incorporará en su discurso ante el foro, según sus propias palabras, el rescate de los “valores éticos y morales” de Occidente, en momentos en los que el presidente norteamericano Donald Trump controla Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, y amenaza extender su ofensiva en Cuba, Colombia y Groenlandia, ésta última gobernada por Dinamarca, integrante de la OTAN.

En el Gobierno descuentan que, una vez más, Milei “mantendrá la línea” trazada en sus dos apariciones anteriores, sin medias tintas ni moderación. La captura de Maduro por parte de fuerzas norteamericanas estará entre los novedosos ejes de un discurso aún en preparación, comentaron desde Balcarce 50. El Gobierno defendió enfáticamente la decisión de Trump, incluida la designación de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, en foros internacionales como la ONU y la OEA, mientras otros países oscilaban entre el apoyo moderado y el rechazo.

Afirman en Casa de Gobierno que el Presidente suele reconocer que aquel primer discurso “le permitió cobrar protagonismo en el escenario internacional y captar la atención del mundo”. Según cuentan en Balcarce 50, el asesor presidencial Santiago Caputo trabaja con los borradores en la confección del texto definitivo, aún desconocido, que Milei podrá repasar en el vuelo, acompañado por el canciller Pablo Quirno, probablemente también el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y otros miembros de la delegación oficial, aún por definir.

¿Qué dirá Milei? “El discurso de Davos tiene que ver con el hecho de que la política y el diseño de las políticas públicas deben estar guiado por el respeto de los valores éticos y morales de una sociedad y no por el utilitarismo político”, dijo el Presidente el martes, en un diálogo por el canal de streaming Neura. De inmediato, dejó en claro que hará suyo un concepto del profesor español Jesús Huerta de Soto, que denominó La Teoría de la Eficiencia Dinámica, en la que sostiene que “eficiencia y justicia son dos caras de una misma moneda”.

Para Milei, “uno no puede, en el altar de la eficiencia, sacrificar la justicia. Digo, porque eso es muy típico de los economistas en el análisis paretiano: para corregir un supuesto fallo de mercado, arreglan una cosa pegándole un tiro a otro, por decirlo de alguna manera”, destacó. Y anticipó, además, que los derechos que defenderá ante inversionistas y líderes mundiales serán “el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”, pilares del credo libertario.

Luego de la captura de Maduro, el presidente Trump será una de las indiscutibles estrellas del evento. Milei prevé renovarle su apoyo durante el foro, al que también asistirán, según confirmaron, el socialista español Pedro Sánchez – de tenso vínculo con Milei- y el griego Kyriakos Mitsotakis.

El Foro de Davos, tal como reza en su página web, tendrá este año cinco ejes temáticos basados en preguntas como: ¿Cómo podemos cooperar en un mundo más cuestionado? O ¿ Cómo podemos crear prosperidad sin superar los límites planetarios?. Ejes “que requieren el diálogo y la cooperación público-privados, con la participación de todas las partes interesadas, para poder avanzar”, según la organización.

El paso del Presidente por Suiza, de duración estimada de tres días, incluirá una visita oficial, en Zurich, al gobierno suizo, que encabeza Guy Parmelin. Quedará para más adelante una proyectada gira europea, con el presidente llegando nuevamente a Italia (se vería con la presidenta Giorgia Meloni) y Francia (nuevo encuentro con Emmanuel Macron), pero también –y por primera vez en lo que va de su mandato- a Gran Bretaña, un destino siempre sensible por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, y que el gobierno argentino ha decidido descongelar en materia comercial.

El propio Presidente confirmó su presencia, el 11 de marzo, en la asunción de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile, y también se prepara, para el mismo mes, un encuentro denominado “Argentina week”, con los principales agentes del mercado financiero norteamericano, en New York.