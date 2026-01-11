Hasta ahora, pocos gobernadores se expidieron sobre el acuerdo Mercosur y Unión Europea

Córdoba.- Pocos gobernadores se expidieron, hasta ahora, por el cierre del acuerdo Mercosur - Unión Europea que llevaba 25 años negociándose. Quienes lo hicieron coincidieron con la mirada de la administración de Javier Milei acerca de que es una “oportunidad” para acrecentar el comercio internacional de la Argentina.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, celebró el avance, al que calificó como un “paso clave” para el comercio internacional de Argentina y, sobre todo, para Entre Ríos. Destacó que la baja de aranceles favorecerá a producciones locales como la citrícola, apícola y de carnes, augurando mayor inversión y empleo.

Sostuvo que el acuerdo bilateral es el resultado de “un trabajo que lleva años” y ratificó la necesidad del aval del Congreso de la Nación para que “esta apertura se traduzca en más producción, más trabajo y desarrollo sostenido para los entrerrianos y argentinos”.

En el caso de Santa Fe, se expresó el ministro de la Producción, Gustavo Puccini, quien destacó que es una oportunidad para la economía santafesina: “Los pasos en adelante serán claves para generar oportunidades que permitan a la República Argentina y a nuestra provincia posicionarse por encima de nuestros aliados en el Mercosur”.

Añadió que 99,5% de las exportaciones “se van a beneficiar, y ahí Santa Fe tiene una ventaja significativa porque somos la primera provincia exportadora de soja y sus derivados, aceites, carnes y subproductos, lácteos, miel, arroz, maní, otras legumbres y productos de nuestras economías regionales. La eliminación inmediata de aranceles para el 84% de los productos va a implicar más recursos en el bolsillo del productor para reinvertir en tecnología y ganar competitividad".

En su análisis planteó que “no todo lo que brilla es oro: sabemos que nuestro sector manufacturero va a tener que reaccionar rápido para ganar competitividad frente al posible ingreso de bienes industriales europeos, pero sabemos que acá sobra talento y con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, con líneas de financiamiento para capital de trabajo e inversiones, podemos sostener nuestro complejo industrial".

En Córdoba fue la agencia de comercio exterior, Pro Córdoba la que indicó que es una “oportunidad donde el dessfio no son los precios sino la calidad y los standards ambientales". Apuntó que la provincia “se viene preparando en ese sentido en sus principales complejos exportadores con políticas que hacen confluir al Estado con el sector privado”.

“Si bien la eliminación inmediata de aranceles en nuestros principales complejos exportadores -maní, soja y maíz- ofrece una mejora directa en la rentabilidad, el verdadero desafío reside en la capacidad de adaptación. El acuerdo otorga tiempo a los sectores sensibles (como la industria automotriz, con hasta 15 años de protección) y exige certificación a nuestros sectores más competitivos (normas ambientales europeas)“, añadieron.

También advirtieron que el éxito del acuerdo “no dependerá únicamente de la firma diplomática en Asunción, sino de la gestión local de la transición. La oportunidad de acceder a un mercado de 450 millones de consumidores solo será efectiva para quienes logren certificar deforestación cero y agregar valor en origen antes de que se agoten los plazos de desgravación".

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo hace un mes un encuentro con representantes del Parlamento Europeo para abordar, precisamente, la relación entre Europa y América Latina. Enfatizó cómo este pacto puede promover el desarrollo de inversiones mineras y fortalecer el intercambio comercial entre ambas regiones.

Alfredo Cornejo, mandatario de Mendoza, refirió que durante la presidencia de Mauricio Macri él participó del trabajo para alcanzar un acuerdo y se mostró optimista y confiado en los resultados.