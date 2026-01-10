Tras el enojo de Lula y la tensión por la embajada en Caracas, Milei les hizo un nuevo gesto a los Bolsonaro

Tanto el presidente Javier Milei como los representantes de la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, guardaron silencio este sábado después de que LA NACION anticipara que el mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, decidió dejar de representar a la Argentina en Venezuela tras los reiterados dardos de Milei.

En un momento de máxima tensión en la relación bilateral, que ocurre justo en la previa de la firma oficial del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE), Milei optó todavía por no referirse a la cuestión de la Embajada en Caracas pero, lejos de buscar bajarle el tono a la disputa, se la aumentó con un nuevo gesto a la familia Bolsonaro.

Este sábado, el Presidente retuiteó en su cuenta dos mensajes que le llegaron de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, que está preso en Brasil porque la Justicia de ese país entendió que tuvo responsabilidad en planificar y ejecutar un intento de golpe de Estado justamente contra Lula da Silva, cuando el dirigente de centroizquierda lo venció en las elecciones de 2022.

Tanto Flavio como Eduardo Bolsonaro publicaron en sus redes sociales hoy un video de parte de la entrevista de Milei con CNN en Español que se conoció esta semana, en la que les dio su respaldo de cara a la elección presidencial de este año en Brasil contra Lula, que va a buscar un nuevo mandato.

“Es una elección de los brasileros, con la diferencia que ahí tengo amigos, como los Bolsonaro. Si usted me pregunta a mí desde el... me saca del lugar de político... está claro que prefiero una solución con los Bolsonaro y no una solución con el socialismo del siglo XXI“, respondió Milei ante la pregunta de a quién apoyará en esos comicios.

Ese recorte fue tomado por Flavio Bolsonaro, actual senador y quien fue ungido por su padre para afrontar la carrera presidencial contra el Partido de los Trabajadores (PT), ya que el expresidente quedó fuera de competencia por su condena a 27 años y tres meses de prisión en septiembre pasado por los crímenes de intento de golpe de Estado, atentado contra el Estado democrático de derecho, líder de una organización criminal armada, daño calificado por la violencia, y grave amenaza y deterioro de patrimonio nacional.

“Además de un amigo, la Argentina tendrá un verdadero socio comercial en Brasil a partir de 2027! ¡Gracias, presidente Javier Milei!“, le dijo Flávio Bolsonaro. El Presidente retuiteó el mensaje en su cuenta de X.

🇦🇷 ¡Además de un amigo, Argentina tendrá un verdadero socio comercial en Brasil a partir de 2027!



¡Gracias, presidente @JMilei !



🇧🇷 Além de um amigo, a Argentina terá um parceiro comercial de verdade no Brasil a partir de 2027!



Obrigado, Presidente Milei! https://t.co/4XFcngsNeE — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 10, 2026

Asimismo Eduardo Bolsonaro, actual diputado brasileño, también replicó los dichos de Milei con CNN. “Milei tiene la brújula moral al día, conoce los peligros del comunismo, del socialismo, del progresismo y de toda esa basura marxista. La Argentina lo sufrió en carne propia con los Kirchner. En octubre de 2026 solo habrá dos opciones: Lula o Flavio Bolsonaro“, contrastó Eduardo y, con la típica frase del presidente argentino, arengó: ”La libertad también avanzará en Brasil". Al igual que al mensaje anterior, Milei lo compartió en su cuenta de X.

Alineado así con la oposición a Lula, Milei no cesó con las provocaciones más allá de la decisión del gobierno brasileño de dejar la representación argentina en Caracas. Tal como contó Carlos Pagni en LA NACION, además de la concatenación de tensiones que se dieron en el vínculo bilateral, el último enojo del otro lado de la frontera fue el video que Milei compartió luego de la incursión de Estados Unidos en Venezuela para llevarse a Nicolás Maduro.

Ese sábado, Milei subió imágenes de su discurso durante el último encuentro de presidentes del Mercosur en el que avaló la presión militar estadounidense sobre Venezuela y cerró la grabación con una foto de Lula y Maduro.

Por ahora, entonces, la representación argentina la tomará Italia, dada la sintonía de Milei con la premier Giorgia Meloni, aunque todavía no hubo ningún comunicado oficial en ese sentido de parte de la Cancillería y las distintas fuentes consultadas en la Casa Rosada optaron por el silencio.

Bolsonaro, junto a sus hijos Flavio y Eduardo Archivo

Las fricciones que llevaron la relación bilateral al límite justo ocurren en un momento de suma importancia en la región, después de que ayer se anunciara que Europa después de 25 años de negociaciones avaló el pacto Mercosur-Unión Europea (UE), que terminará de sellarse oficialmente el próximo sábado 17 de enero en Asunción, debido a que Paraguay tiene la presidencia pro tempore del bloque.

Allí desembarcará la titular de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en representación de los países de aquel continente. De momento, el gobierno argentino no confirmó si Milei estará presente ese día en Asunción. Sí lo hará Quirno, debido a que el acuerdo habilita en su texto ser sellado a nivel de cancilleres.

En caso de que los presidentes de la región -la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- decidan asistir al acto para darle mayor peso político al evento, será un nuevo cara a cara entre Milei y Lula con la relación personal dinamitada y la bilateral al rojo vivo.

Milei y Lula podrían volver a verse en Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea [e]LUCIO TAVORA - XinHua

Esta semana, Milei -que busca ser líder en América Latina de un nuevo bloque alineado en la derecha- volvió a trazar una división entre los países de la región cuando compartió un mapa en su Instagram que previamente subió una cuenta libertaria.

“La placa roja retrocede”, rezaba la imagen, que tenía pintados de ese color a Brasil, donde gobierna Lula; y Colombia, comandado por Gustavo Petro.

Al contrario, en color turquesa y con unas cadenas rotas aparecían la Argentina, Chile (con José Antonio Kast electo), Paraguay, Bolivia (Rodrigo Paz), Perú (José Jerí), Ecuador (Daniel Noboa) y llamativamente Venezuela, más allá de que luego de la intervención de Estados Unidos para llevarse a Maduro quedó allí el gobierno a cargo de la chavista Delcy Rodríguez.