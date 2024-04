La donación del Hércules C-130: el gobierno de Alberto Fernández sólo había pagado 75.000 dólares de alquiler por once meses

Escuchar

El gobierno de Alberto Fernández realizó un pago simbólico y el presidente Javier Milei lo recibe sin desembolsar un peso. Esa es la síntesis de la donación del avión Hércules C-130 que los Estados Unidos cedió a la Fuerza Aérea Argentina para ser utilizado en tareas de apoyo a las operaciones de seguridad.

La aeronave tiene un valor estimado en 30 millones de dólares, según lo afirmó la propia jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, en el acto de entrega de la unidad, e incrementará en un 25% las capacidades de este tipo de aviones en la Fuerza Aérea.

La donación despertó una fuerte controversia entre el ministro de Defensa, Luis Petri, y su antecesor Jorge Taiana, quien advirtió que el avión había sido incorporado a la flota aeronáutica durante su gestión, en junio de 2023. La aeronave, que había formado parte de la Guardia Aérea Nacional de Estados Unidos, fue cedida a la Argentina en ese momento mediante un contrato de alquiler con opción de compra, por lo que el gobierno de Fernández pagó 75.000 dólares.

“En junio de 2023 firmamos un leasing con Estados Unidos para operar el Hércules TC-60 con la premisa de que terminado el contrato el avión se incorpore a nuestra flota”, dijo Taiana en su cuenta de X. Pero la historia no termina en ese tuit.

El contrato de leasing tenía una vigencia de 11 meses, al final del cual el gobierno argentino debía informar a Washington si compraba definitivamente la aeronave o la devolvía. Ya en ese tiempo fuentes castrenses estimaban que si se decidía por la compra, la opción rondaría los 30 millones de dólares. Algunas versiones, sin embargo, indican que ya entonces existía la posibilidad de ceder sin cargo el avión militar una vez terminado el plazo.

La presentación del alquiler del avión Hércules C-130, encabezada por el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, en junio de 2023 twitter

La valuación

La cifra de 30 millones de dólares es la que informó el gobierno de Estados Unidos al anunciar el valor estimado del Hércules C-130 donado al gobierno de Milei, una vez transcurrido el período de 11 meses de alquiler.

Lo explicó en un tuit el embajador de ese país, Marc Stanley, quien había estado presente cuando Taiana presentó la aeronave. También estaba en ese acto el entonces jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Julián Isaac, hoy máximo comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“El avión estaba en leasing, por 11 meses. La anterior administración pagó 75.000 dólares y no se contemplaba ninguna cláusula de donación. El gobierno actual obtuvo la cesión del Hércules C-130″, aseguró una fuente cercana al ministro Petri. “No se presentó dos veces el mismo avión, sino que se hizo pública la donación”, dijo, frente a las críticas por el acto que encabezaron Petri y la comandante Richardson la semana pasada en el sector militar del Aeroparque.

Petri, en tanto, defendió el acercamiento con la jefa del Comando Sur y la alianza con Estados Unidos, que marcan “una renovada política exterior”. Y en su cuenta de X polemizó con su antecesor Taiana.

“A ustedes se lo alquilaron Taiana. Al Presidente @JMilei se lo regalaron. Viajaste mucho y no compraste nada. Estás llorando lo que no hiciste. Tarde. Nosotros vamos en serio, equipando a las Fuerzas Armadas, comprando aviones de combate, no de pasajeros”, escribió el ministro actual en su cuenta de X.

Las tareas del avión

Con más de 30 años de servicio y sometido a una modernización, el avión militar está habilitado para efectuar tareas de carga, traslado de personal, lanzamiento de paracaidistas y acciones de apoyo al patrullaje marítimo, como lo viene haciendo en los últimos meses. Tiene su base en el Escuadrón I de Transporte, en la I Brigada Aérea de El Palomar, donde se encuentran otros siete Hércules C-130. Lo único que no puede hacer la aeronave donada es el reabastecimiento en vuelo, al no tener instalado el kit correspondiente, informaron a LA NACION voceros castrenses.

El avión tiene capacidad para llevar entre tres y cinco tripulantes, 92 soldados con equipo, 64 paracaidistas y 74 camillas, más enfermeros.

La Fuerza Aérea cuenta desde fines de los años 60 con aeronaves de transporte táctico medio pesado, como el Hércules C-130, que participaron en la guerra de Malvinas, en 1982.

Habitualmente se las utiliza para comunicar el continente con la base Marambio, en la Antártida, el abastecimiento de carga y traslado de personal, el movimiento de fuerzas especiales, operaciones nocturnas, vuelos de apoyo humanitario y acciones ante emergencias climáticas.