La dura crítica de Luis Brandoni al Presidente por los muertos de coronavirus

El actor Luis Brandoni estuvo esta noche en Comunidad de Negocios, por LN+, y se refirió a las próximas elecciones legislativas. De origen radical, Brandoni manifestó que en las urnas se va a manifestar gente que, aún sin compromiso partidario alguno con la oposición, teme “que esté en peligro la República”.

Brandoni criticó al gobierno nacional, que “castiga” a los distritos que no gobierna el peronismo. “¿Por qué le sacaron recursos a la Ciudad de Buenos Aires? Porque no la gobiernan los peronistas. Es una historia que conocemos desde hace mucho tiempo”, advirtió.

También cuestionó al presidente Alberto Fernández por sus furcios. Aseguró que ya no le da importancia a la palabra presidencial. “[Alberto Fernández] Dijo que si hubiera sido presidente Macri tendríamos 10 mil muertos [por coronavirus]. Bueno, tenemos más de 80 mil muertos y todavía no pidió perdón”, enfatizó el actor y añadió: “Le doy muy poca importancia a la palabra del Presidente. Ha sido muy imprudente”.

Brandoni: "No creo que la solución sea irme de la Argentina, todo lo contrario"

Se refirió, con entusiasmo, a los que participan de banderazos y de protestas espontáneas contra el actual gobierno. “El Presidente tuvo la desdichada idea de decir que un día iban a salir los argentinos de bien. Se equivoca. Porque salimos no una vez, sino cinco veces. El país entero tuvo manifestaciones espontáneas. Mucha gente que no estaba interesada en la política ahora se interesa. Les estoy muy agradecido”, afirmó Brandoni.

“Hay un montón de gente que va a participar de esta elección, que no tiene aspiración política, pero tienen miedo que peligre la república”, sostuvo. También consideró que no cree que la solución sea irse del país. “Todo lo contrario”, manfiestó. “Me fui amenazado, viví en México. La experiencia de ser extranjero ya la viví y no la quiero volver a vivir”, sostuvo, al escuchar una reflexión de su colega Oscar Martínez. Aunque dijo que lo entiende. “Con lo que dijo el Presidente, yo también me sentí entristecido”, afirmó.

“Este gobierno ha reculado mucho y sigue reculando. Lo hicieron con la educación. Lo que no pueden es seguir padeciendo que van a volver a perder la ciudad de Buenos Aires”, precisó.

Y ahí tiró con ironía y entre risas: “Siempre la ganamos los radicales. En los últimos años se convirtió en marca Pro. Vamos a ver si la podemos recuperar con una interna”.

