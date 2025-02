La dura reacción de Oscar Parrilli al proyecto político que lanzó Axel Kicillof

El lanzamiento del nuevo proyecto político que encabeza el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y que denominó Movimiento Derecho al Futuro (MDF), provocó una dura reacción desde distintos referentes de Unión por la Patria (UP), entre ellos Oscar Parrilli. “Me parece que es absolutamente desubicado. No veo que haya ningún motivo para hacer eso. Me parece fuera de tiempo, momento y lugar. Innecesario”, consideró el senador neuquino, estrechamente ligado con la expresidenta Cristina Kirchner.

“No aporta ni le ayuda nada a la construcción del movimiento”, prosiguió Parrilli, en declaraciones a AM 530. El legislador llamó a Kicillof a “comprender y darse cuenta de que él tiene que tener una actitud de trabajar conjuntamente con Cristina”. “No sirve de nada esta actitud de querer separarse o diferenciarse. Me parece que cuando él no apoyó la candidatura a presidenta del partido de Kirchner cometió un error”, apuntó contra el gobernador bonaerense. “Espero que recapacite, que no siga cometiendo este tipo de errores”, agregó con dureza.

Parrilli no solo se refería así a la creación que hizo Kicillof de este movimiento propio dentro del peronismo, sino a la decisión que podría tomar el funcionario provincial de desdoblar las elecciones: “Me parece que no es conveniente la separación porque creo que claramente se trata de un modelo nacional. Hay que unir y la provincia de Buenos Aires no puede estar ajeno a esto y transformarse en un provincialismo más donde solamente se mire el ombligo a sí mismo como lo es el cordobesismo”. “Creo que tener una mirada netamente provincial frente a lo que está ocurriendo en Argentina es entrar al juego que quiere el Gobierno”, criticó Parrilli al gobernador.

“Derecho al Futuro”

Este sábado, Kicillof lanzó su propio espacio y provocó un temblor dentro del seno de Unión por la Patria y más tironeo en una interna que parece no ceder. “El gobierno de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el escudo y la red que luchan por proteger los derechos de los bonaerenses ante un Estado desertor”, afirmaron en el comunicado con el que se lanzó el MDF y que rubricaron intendentes como Julio Alak, de La Plata; Fernando Espinoza, de La Matanza; Mario Ishii, de José C. Paz, que ya se encargó de poner carteles pro-Kicillof en las autopistas; Jorge Ferraresi, de Avellaneda y uno de los más enemistados con La Cámpora; y Mario Secco y Fabián Cagliardi, de Ensenada y de Berisso, que son de los más fieles, entre otros. En el grupo de diputados nacionales ficharon entre los nombres más importantes Hugo Yasky, Daniel Gollan, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero.

La reacción desde el entorno de Cristina Kirchner a la nueva fuerza política fue furtiva. “Es un movimiento de escisión” , dijeron a este diario cerca de la expresidenta. “Kicillof dividió lo existente, dividió la fuerza política que lo llevó a ser gobernador de la Provincia”, agregaron las fuentes consultadas. “No suma a Sergio [Massa], ni a Juan [Grabois]. No es nada nuevo. Es una escisión de UP. Lo que hace es dividir. Agarró la torta, la rompió toda y se quedó con migajas”, dijeron los más irritados.

Las críticas a Kicillof no solo llegaron desde Unión por la Patria, sino que incluso alcanzaron a la oposición. El senador nacional y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, cuestionó al gobernador y dijo: “Kicillof se lanzó hace rato, esto no viene de ahora. Toda la gestión está supeditada a sus ambiciones electorales. Tiene la cabeza puesta en 2027″.

