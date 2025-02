Dura réplica de La Bancaria a Milei por la transformación del Banco Nación en sociedad anónima

Después de que el Gobierno decidiera avanzar por decreto con la transformación del Banco Nación en Sociedad Anónima (SA) llegó una dura réplica de La Bancaria, el sindicato que conduce el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Sergio Palazzo y que tiene la representación de los trabajadores de la entidad. En esa arremetida, desde el gremio tildaron de “estafador” al presidente Javier Milei y se declararon en estado de “alerta y movilización”. Además adelantaron una reunión para la tarde de este jueves en la que se definirán acciones a tomar frente a la medida oficial.

“Desde la Asociación Bancaria expresamos nuestro absoluto rechazo al reciente decreto firmado por Milei, que pretende transformar el Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima”, introdujeron en el comunicado que llega luego de que, en la peor semana de gestión libertaria por el escándalo cripto, desde la Casa Rosada avanzaran con la modificación de la entidad pese a que en el Congreso, cuando se trató la Ley Bases, la privatización del Nación no contó con el aval de los legisladores y tuvo que ser retirado de la lista.

Según plantearon desde el sindicato que encabeza Palazzo, el Banco Nación es “el más grande del país”, cuenta con los “mejores números” de rentabilidad en el sistema financiero y concentra la mayor cantidad de clientes, de depósitos, de otorgamiento de créditos y de asistencia, tanto a empresas como individuos.

El líder bancario Sergio Palazzo Alessia Maccioni - LA NACION

“Esos números fueron logrados siendo un banco público y estatal, sin desatender su función social para la cual fue creado, sosteniendo a lo largo de su rica historia el desarrollo de la industria, el campo, las Pymes, y a los ciudadanos y ciudadanas en general. Es contradictorio querer vender lo que funciona, salvo que el único objetivo sea un negociado espurio y una nueva estafa ”, deslizaron, con sospechas sobre el Presidente, que fue denunciado tanto en la Argentina como en Estados Unidos por promocionar la cripto $LIBRA, cuyas inversiones quedaron en manos de unos pocos actores que habrían tenido información privilegiada sobre ese activo.

Asimismo, en la nota de prensa recordaron que el 25 de abril de 2024 lograron recolectar más de un millón de firmas contra la privatización, que fueron entregadas en el Congreso, y también las asambleas, los abrazos al banco y las protestas en cada punto del país que llevó adelante La Bancaria para “visibilizar la importancia” de tener un banco público. “Finalmente, el Banco Nación fue excluido de la posibilidad de privatización parcial o total en la denominada Ley Bases y, sin embargo, el Presidente insiste en transformarlo en SA para luego privatizarlo , cuando por otro lado el juez Ramos Padilla resolvió que no pueden avanzar en una privatización si no es con una ley en el Congreso”, señalaron y se preguntaron: “ ¿A qué amigos querrá beneficiar esta vez, entregándole el negocio más rentable del sistema financiero argentino?”.

Luis Caputo y Javier Milei firmaron el decreto para transformar el Banco Nación en SA junto a Guillermo Francos. Manuel Adorni adelantó la decisión que luego saldría en el Boletín Oficial

En eso, y siempre contra Milei, indicaron: “Un presidente denunciado por estafador, que puede terminar preso por las investigaciones que se realizan en la República Argentina, en la Comisión de Valores de Estados Unidos y ante el propio FBI, pretende arrebatarnos por la fuerza el banco . Periodistas (incluida la esposa de uno de sus ministros) [por Cristina Pérez, pareja del ministro de Defensa, Luis Petri] denuncian que les cobran coimas para que el Presidente los atienda o les dé una reunión, que se llevaron sin ningún escrúpulo el oro del Banco Central y, sin dar ninguna explicación, que estafan con criptomonedas truchas y ahora directamente quieren robarse el patrimonio de la nación”.

En la parte final, remarcaron que “la paciencia del pueblo y de la gente se agotó” y enfatizaron: “Después del escándalo de las estafas con criptos quieren terminar de saquear todo lo que puedan y en el tiempo que les quede. Claramente ya no van a tener el apoyo popular, ni siquiera los medios amigos pueden sostener semejante desmanejo, desidia e inoperancia. Como siempre sostuvimos, no tienen un plan de gobierno, tienen un plan de negocios”.

Entonces, desde el gremio aseguraron que no permitirán que esta administración “destruya el patrimonio nacional que pertenece a todos los argentinos y argentinas” y por eso adelantaron: “ Nos declaramos en estado de alerta y movilización . En el día de hoy habrá una reunión de los cuerpos orgánicos del sindicato para determinar el plan de acción a seguir, en defensa del Banco Nación y de la banca pública. No a la sociedad anónima. No a la privatización. Es otra estafa” .

En el Boletín Oficial de este jueves, el Gobierno definió la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima, mediante el decreto 116/2025, que lleva la firma de Milei; de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y de su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. La novedad fue transmitida minutos antes de su publicación por el vocero presidencial, Manuel Adorni, con un posteo en su cuenta de X. Según la versión de Balcarce 50, lo que buscan es modernizar la estructura operativa y jurídica del banco, alineándolo con prácticas internacionales.

LA NACION