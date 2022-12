La durísima crítica de Carlos Melconian al desacato al fallo de la Corte de Alberto Fernández: “El silencio de Sergio Massa lo dice todo”

escuchar

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, criticó duramente este sábado el desacato del presidente Alberto Fernández al fallo de la Corte Suprema que restituyó fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. “El silencio de [Sergio] Massa lo dice todo”, sentenció el economista, que puso el foco sobre el grave impacto institucional que acarrea la decisión del Gobierno.

Consultado en Radio Mitre respecto de la postura adoptada por Fernández con el apoyo de la mayoría de los gobernadores peronistas, Melconian se despachó con una metáfora mundialista: “Es como si en el penal de Mbappé [en la final contra la Argentina] el comité ejecutivo de la AFA invadiera el campo y no te dejara patear. Y después pretendes que la Argentina salga campeón del mundo (...) Cuando el árbitro cobra, no te dejan patear... No tiene ningún futuro esa selección”.

Tras ello, agregó: “En la escuela te enseñan el himno, Aurora y que hay tres poderes de carácter independiente, donde uno está para cuidar la Constitución. Es gravísimo”.

A continuación, al extitular del Nación le preguntaron sobre las consecuencias económicas del desacato al fallo de la Corte por parte del Gobierno. Entonces, contestó: “Podemos hablar del impacto económico del presente. El silencio del ministro de Economía lo dice todo”. Poco después, ejemplificó: “¿Qué significan hoy un depósito, un bono o un terreno en la Argentina? Nada, si cuando cobran penal el comité ejecutivo te invade la cancha”.

De acuerdo con Melconian, “cuando uno le baja la persiana a esta administración es porque el futuro ya empezó”. “Al que se pare el 11 de diciembre lo van a mirar desde afuera y le van a preguntar por el penal y la invasión de la cancha”, dijo y añadió: “La Argentina tiene piedras en la mochila de todos los colores. Hay que empezar a sacar esas piedras”.

Luego, volvió sobre la decisión del Gobierno y desmintió uno de sus principales argumentos para no enviarle el dinero ordenado a la Ciudad, según el cual esto afectaría al resto de las provincias. A ese respecto, sostuvo: ”Esto no es un tema económico y no afecta a las provincias. Acá hubo un manejo discrecional de fondos que se le sacaron a la Ciudad para dárselos a la provincia de Buenos Aires. Se metieron en un brete y hoy tenés que revertir cautelarmente ese proceso. Pero ocurre que el resto del comité ejecutivo [por los gobernadores] invadió la cancha”.

Así las cosas, planteó que es necesario transformar lo sucedido en una “oportunidad”. “Los lógicos se tienen que poner todos de un lado. Este es un evento 100% político erróneo. Hay que seguir encapsulando a los que razonan así, porque no tienen lugar en el futuro de la Argentina. Acá estamos con un problema que es el respeto a la ley, al derecho de propiedad”, aseveró.

El economista Carlos Melconian Hernan Zenteno - Hernan Zenteno

En otro tramo de la nota, al economista también le preguntaron si lo ocurrido esta semana “abre las puertas a una Venezuela en la Argentina”, a lo respondió: “Es una pregunta que se hacía hace un tiempo en la Argentina. He sido fanático abanderado de decir que no y lo discutía desde el punto de vista de la conformación del país. Argentina no es Venezuela, dicho con el mayor respeto a nuestros hermanos, que no tienen la culpa de tener el gobierno que tienen”. Sin embargo, remarcó la necesidad de “encontrarle una puerta de salida al comité ejecutivo”.

Por último, cuando se le consultó si lo había sorprendido la decisión del Gobierno tras su encuentro meses atrás con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y a partir del conocimiento que tiene de Alberto Fernández, manifestó: “Los limites a los que hemos llegado en las ultimas 48 horas me sorprenden. Pero, de nuevo: cuando aparecen estas sorpresas hay que encapsularlas. Porque no solo son las sorpresas, es el acompañamiento (...) Yo creo que de este conflicto salimos con todos. Hay que volver a la lógica. Acá lo importante es cómo te ven de adentro. Los que tenemos la plata guardada y tenemos miedo de ponerla somos los argentinos. Debe haber apego a la ley”.

LA NACION