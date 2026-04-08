La escribana de Adorni llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar por las propiedades bajo investigación

La escribana que escrituró las dos propiedades que adquirió Manuel Adorni desde que es funcionario público, Adriana Nechevenko, llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

Desde las 10.30, Nechevenko declarará bajo juramento de decir la verdad en la fiscalía de Gerardo Pollicita en relación con la compra que hizo Adorni de un departamento en el barrio de Caballito el año pasado, sobre la calle Miró, donde vive junto a su familia; y de una casa a nombre de la mujer del funcionario, Betina Angeletti, en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz, comprada en 2024.

Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Adorni, en los tribunales de Comodoro Py Ricardo Pristupluk

Necheveko, de saco rosa, botas cortas y grandes anteojos, llegó temprano a los tribunales de Retiro y permaneció en el café de la planta baja hasta pasadas las 10, cuando subió a la cita con el fiscal, en el quinto piso.

Ayer declaró el primer propietario del departamento de Caballito, el exjugador de fútbol Hugo Morales, y ratificó que vendió esa unidad a las dos jubiladas que luego se la venderían a Adorni, con Nechevenko a cargo de la escrituración.

La fachada del edificio del departamento que tiene Manuel Adorni en el barrio de Caballito.

Esa operación, sobre la que hoy la escribana debe brindar precisiones, tuvo dos particularidades: se cerró formalmente en 230.000 dólares −es decir, poco más de 1000 dólares el metro cuadrado−; y las vendedoras, las jubiladas Claudio Sbabo y Beatriz Veigas, llamadas también a prestar declaración, fueron además acreedoras de Adorni al otorgarle, en la misma operación, un préstamo de 200.000 dólares.

Ayer, el exfutbolista Morales declaró durante más de dos horas de manera virtual y sostuvo que en la primera operación las mujeres estuvieron acompañadas por dos “chicos”, de quienes no pudo aportar precisiones. Fuentes judiciales señalaron que esa es una de las pistas a seguir que dejó la declaración, sobre la que hoy podrá ahondar el fiscal Pollicita.

La entrada del lote 380 del country Indio Cua

Tal como había informado LA NACION, Morales dijo en Tribunales que la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales aportó los datos de esa inmobiliaria y unos chats que cruzó con las personas involucradas.

Para el lunes próximo fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea.

Tal como reveló este medio, esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que la mujer de Adorni compró la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

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