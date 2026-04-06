Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hipotecó también el departamento anterior en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y registró así que obtuvo un préstamo de 100.000 dólares.

El crédito se lo otorgaron -como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025- dos mujeres. Le hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. El crédito se instrumentó el mismo día -15 de noviembre de 2024- que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

LA NACION accedió a esta información de fuentes oficiales. Sobre ese departamento de la calle Asamblea pesan dos hipotecas, según precisan las fuentes. Una es de 2014, por 75.000 dólares, a favor de Stella Maris Roman, la vendedora del inmueble (como en el caso del departamento de Caballito, la vendedora aparece además como quien otorga el crédito). Esa primera hipoteca está inscripta el 12 de marzo de 2014.

La segunda, por 100.000 dólares, es la de noviembre de 2024. Las acreedoras son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio (15.000 dólares), de acuerdo con la información.

Adorni había informado que esas dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, pero se desconocía el origen de esa deuda. El monto que declaró es del 50% de la cifra total. Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Fue hasta diciembre de 2021 jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.

Los préstamos registrados por Adorni en su última declaración jurada

La información se conoce horas después de que el presidente Javier Milei organizó una reunión de Gabinete en la que dio un apoyo explícito a Adorni y les pidió a todos los ministros que coordinen con él sus próximos proyectos.

En el Registro de la Propiedad la compra del departamento de la avenida Asamblea (frente al Parque Chacabuco) figura como efectuada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y Angeletti con un precio declarado de 105.000 dólares.

El departamento está actualmente en venta, pero aún figura como propiedad del matrimonio Adorni-Angeletti.

La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de Caballito, el año pasado.

El fiscal que lleva adelante la investigación contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, citó a declarar a Nechevenko este miércoles, como testigo, en la causa.

La fiscalía le pidió además a la escribana todos los documentos vinculados a las operaciones vinculadas con bienes de Adorni o su mujer.

LA NACION reveló la semana pasada que el jefe de Gabinete había escriturado en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito, y que las anteriores dueñas de la propiedad le habían prestado 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado en los papeles.

Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64.

Adorni no dio explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio desde que es funcionario del gobierno de Milei, un proceso que incluyó la incorporación de la casa de Indio Cuá, el departamento de Caballito y una camioneta Jeep Compass, que compró en marzo de 2024, cuatro meses después de asumir como vocero presidencial.