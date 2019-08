La escuela donde vota Vidal abrió tarde porque faltaban autoridades de mesa

Crédito: Google Maps

A pesar de que las autoridades de mesa llegaron temprano, la escuela donde votará la gobernadora María Eugenia Vidal en Castelar demoró en abrir sus puertas casi 20 minutos.

Sin embargo, antes de las ocho, ya estaban colocadas las planillas en la entrada del establecimiento donde se podía ver el listado de la mesa 658 donde figura Vidal en el orden 116.

El especial pedido de Larreta: Mientras daba una entrevista con un canal de televisión y un cronista de otro medio pasaba detrás suyo, Horacio Rodríguez Larreta interrumpió la charla para realizar un pedido. "Cuidado con el cuadro", le dijo en alusión al accidente que sufrió en las PASO del 2017 también en el Café Tortini donde se le cayó un cuadro y le lastimó la nariz.

Lousteau, un marido deconstruido: El precandidato a senador por la Ciudad, Martín Lousteau, desde el histórico Café Tortoni contestó las preguntas sobre cómo distribuyen las tareas junto a su mujer, la actriz Carla Peterson, y confesó: "A Carla le gusta cocinar, pero no le gusta lavar los platos. Y paradójicamente a mi es una tarea que me distrae y me relaja".

Ante la consulta sobre su habilidad para cocinar, Lousteau respondió: "Soy el especialista en hacer pollo. Me sale mucho mejor que a Carla". El candidato a senador comentó que su "favorito" es el pollo al horno y que a su mujer "le salen mejor las pastas", por su origen italiano.

La primera chicana, la hizo Alberto: luego de sacar a pasear a su perro, Fernández fue abordado por la prensa que le comentó los dichos del jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre que los mercados y la economía hablarán mañana: "Hace meses que la economía no es indiferente, pobre Marcos Peña, no se enteró. Hace mucho que habla la economía. Marcos Peña habla porque está nervioso, yo estoy en veda".

Alberto Fernández paseó a su perro y luego habló con la prensa Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique García Medina

El desayuno de Vidal con un guiño a su ex: Sin contacto con la prensa, el equipo de comunicación de María Eugenia Vidal compartió imágenes de la mandataria desayunando junto a sus principales candidatos. Un detalle que no pasó desapercibido en el termo que utilizaron para cebar los mates fue la etiqueta del municipio de Morón que tenía. Justamente el exesposo de Vidal, Ramiro Tagliafierro, es el actual intendente y que busca su reelección.

Vidal desayunó junto a sus candidatos Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Juntos por el Cambio

Los Ministros en Olivos y sin Macri: Las tradiciones no se rompen casi nunca en el PRO y, al igual que en otras votaciones, los ministros del gabinete almorzarán juntos en la quinta presidencial pero sin la presencia del mandatario nacional.

Radiografía de corazón: "Que la gente vote con el corazón, sin ningún otro tipo de cálculos, y así tendremos una radiografía de la argentina#, fue el pedido de Roberto Lavagna luego de votar en Belgrano.

