La esposa de Nahuel Gallo apuntó contra quienes “opinan con ligereza” sobre las primeras palabras del gendarme

María Alexandra Gómez, la esposa de Nahuel Gallo, se refirió este miércoles por la tarde a las declaraciones que el gendarme argentino brindó tras su liberación y apuntó contra quienes “minimizan su palabra” y “opinan con ligereza” sobre los 448 días que permaneció detenido en Venezuela.

“Nahuel Gallo habla desde su verdad, desde lo que vivió en carne propia. Nadie tiene derecho a minimizar su palabra, un dolor que no conocen. Nadie puede imaginar el infierno que atravesó en esas celdas de El Rodeo I, donde pasó 448 días aislado, incomunicado, arrancado de su vida y de su familia”, expresó Gómez en X.

Entonces, la mujer compartió cómo fueron los primeros diálogos con su marido tras su regreso del lunes por la madrugada. “Anoche, mientras me contaba, me dijo: ‘yo pensé que habían sido más días’. Y yo entendí que para él y para nosotros fue una eternidad”, señaló en alusión al tiempo que Gallo estuvo detenido ilegalmente.

El gendarme Nahuel Gallo habló por primera vez sobre su detención en Venezuela Soledad Aznarez

“El tiempo dejó de medirse en calendarios y empezó a pesarse en angustia, en incertidumbre, en noches sin dormir y en abrazos que no pudimos darnos”, reconoció.

Sin dar nombres, Gómez cuestionó a quienes “opinan con ligereza, sin empatía, sin dimensionar el dolor”. Y tras ello aclaró: “Pero yo me quedo con lo que verdaderamente importa: con el hombre íntegro que es, con su amor de padre, con su corazón noble y patriota”.

Así, la mujer destacó “fuerza” y “dignidad intacta” con la que Gallo afrontó la situación. “Te amo, Nahuel. Vamos a sanar paso a paso. Vamos a reconstruir lo que intentaron quebrar. Y sé que vas a volver a sonreír, porque tu luz es más fuerte que cualquier oscuridad”, concluyó.

Hasta el momento, Gómez había sido una de las principales interlocutoras sobre el estado de salud de Gallo desde su arribo al país. De hecho, la mujer había manifestado que el gendarme había atravesado una “pesadilla” y si bien aseguró que desde que volvió a la Argentina “está feliz”, aclaró que se estaba recuperando.

El gendarme argentino Nahuel Gallo y su pareja, la venezolana María Alexandra Gómez García Gentileza: María Alexandra Gómez García

Su mensaje de hoy cobra especial relevancia ya que este miércoles fue la primera vez que el gendarme habla tras su liberación. Durante la conferencia de prensa reveló que en El Rodeo 1 -el centro de detención donde el régimen venezolano lo mantuvo incomunicado- “hay bastante tortura psicológica”.

Visiblemente conmovido, aclaró que todavía no puede contar sobre “las atrocidades” que le hicieron. Reclamó ante los organismos internacionales la liberación del resto de presos políticos extranjeros -unos 24 según precisó- “No se olviden del Rodeo, no podemos mirar para otro lado”, dijo.

Se trata de su primer encuentro frente a la prensa desde su llegada, en la madrugada del lunes, tras arribar en un avión alquilado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y junto a dos dirigentes de la entidad que preside, Claudio “Chiqui” Tapia, enfrentado con la Casa Rosada.