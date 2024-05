La eventual restitución del impuesto a las ganancias enciende la conflictividad en sectores claves para la economía

Escuchar

En caso de avanzar la Ley Bases en el Senado, se restituirá el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría con un mínimo no imponible de $1,8 millones para solteros y de $2,2 millones para casados con dos hijos. Habrá un umbral diferencial, un 22% más alto, para los contribuyentes de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. La eventual reversión del tributo que pesa sobre los salarios golpeará de lleno en los blosillos de los trabajadores con altos salarios, como por ejemplo petroleros, bancarios, transportistas y áreas vinculadas a la exportación. La CGT y las dos vertientes de la CTA ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Desde ayer, que el proyecto oficialista obtuvo dictamen y está próximo a ser debatido en el Senado, diferente gremios trabajan para articular una protesta conjunta cuando se convoque a la sesión en el Congreso. Por ahora, sería una movilización, aunque hay otros sectores, como el transporte o el gremio de los aceiteros, que prevén un cese de actividades el día del debate legislativo. “Las empresas que funcionan en el polo agroexportador se van a ver afectadas si se restituye el impuesto a las ganancias porque eso va a generar mayor conflictividad”, advirtió Daniel Yofra, el jefe de la Federación de Trabajadores Aceiteros, con fuerte influencia en el polo agroexportador de Santa Fe.

La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, que reúne a diez gremios del sector y es liderada por Juan Carlos Schmid, ratificó que se movilizarán al Congreso de la Nación cuando sea tratada en el Senado la Ley de Bases. “No metan la mano en nuestros bolsillos”, desafió Schmid ante la posibilidad de que se vuelva a tributar Ganancias.

Juan Carlos Schmid, referente de los portuarios, impulsa una movilización y protestas contra la reversión del impuesto a las ganancias DyN

En ese sentido, desde la Federación sostuvieron que “el paquete fiscal que se tratará termina agrediendo el salario de portuarios, marítimos, recibidores de granos y navales”, y agregaron que “nuevamente los trabajadores serán los perjudicados al tener que volver a pagar Ganancias”. Schmid es uno de los que empuja una medida articulada, al menos con los gremios del transporte.

Otro de los gremios que ya puso la guardia en alto ante la posibilidad de volver a tributar Ganancias es el bancario. Sergio Palazzo, su referente que es, además, diputado nacional de Unión por la Patria, expuso públicamente sus razones por las que considera que los senadores deben rechazar la reforma laboral y las restitución del impuesto a las ganancias. El salario básico de un bancario es hoy de $1.200.000.

Paro de transportistas en Rosario. Zona Norte de San Lorenzo Marcelo Manera

Los gremios del transporte también está en pie de guerra. Los maquinistas de tren de La Fraternidad, liderados por Omar Maturano, anunciaron un paro de actividades de 24 horas para el martes que viene con el argumento de lograr una mejor paritaria y que el Estado invierta en infraestructura. La posible vuelta de Ganancias también es una de las razones de la medida de fuerza, aunque no fue expresada en el comunicado. Maturano, que no integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, presiona dentro de la CGT para que el sindicalismo adopte una postura más combativa.

La Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que encabeza Julio Piumato, activó hoy un paro sectorial en reclamo de una recomposición salarial y también por la eventual vuelta de Ganancias. “Estamos reclamando por la falta de pago de la recomposición salarial correspondiente a abril de 2024. Es impensable que mientras la inflación sigue comiéndose los salarios no tengamos resuelta la recomposición. No es como dice el Presidente de la Nación que los salarios le están ganando a la inflación. En el caso de los judiciales y, como la mayoría de los argentinos, todos los meses perdemos algo. Si no tenemos respuesta, la semana que viene haremos un paro de 36 horas con movilización. Por nuestro salario y por la iniciativa de agravar nuestro salario con el impuesto al trabajo tal cual establece el dictamen de la Ley Bases”, señaló hoy Piumato en un comunicado.

LA NACION