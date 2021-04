La falta de oxígeno y de camas en el conurbano sostiene el pedido de mayores restricciones

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán , remarcó que son necesarias restricciones más estrictas para contener la segunda ola de coronavirus. El análisis que hacen en su ministerio es que las medidas actuales estabilizaron los casos, pero no alcanzan para reducirlos. El pedido de reforzar controles y limitar más la circulación se basa en las alertas que se encienden por la ocupación de camas y la demanda de atención respiratoria, los dos elementos que más nombran fuentes de la cartera sanitaria e intendentes, sobre todo del conurbano. En algunos distritos ya se experimentaron situaciones de máxima tensión por la escasez de oxígeno, que pudieron ser subsanadas .

“Estamos en una situación crítica y necesitamos una medida drástica de 15 días, por lo menos, que creemos que sería suficiente”, dijo Gollán en declaraciones a Eltrece. Fuentes de confianza del ministro agregaron, en diálogo con LA NACION, que “en el primer cordón del conurbano prácticamente no hay camas en ningún lado” . Señalaron que la disponibilidad es mejor en el segundo y tercer cordón, aunque también es baja. “Al estar los casos concentrados en la ciudad de Buenos Aires, se expanden primero al primer cordón”, completaron.

En la cartera que conduce Gollán sostuvieron que, “con las medidas cumplidas a medias, se frenó el ascenso, pero ahora se tiene que bajar”. Según datos que maneja el ministerio provincial a los que accedió LA NACION, los contagios se mantuvieron estables al comparar lo sucedido la semana pasada y la anterior. Entre el 12 y el 18 de abril, se reportaron 11.740 casos en la provincia; entre el lunes 19 de abril y ayer, 11.746. Desde el ministerio aseguraron que hay doce distritos, entre oficialistas y opositores, que hicieron llegar su intención de volver a fase 1.

La intención oficial de aplicar medidas más restrictivas todavía no llegó a los distritos de manera general, aunque en algunos ya anticipan que se podrían establecer en breve. “Es probable que, entre hoy y el miércoles, se anuncien a nivel provincial” , señaló a LA NACION un jefe comunal de la zona oeste del Gran Buenos Aires que concuerda con la idea de hacer un cierre reforzado, porque su distrito está “al límite” a pesar de tener una buena dotación de camas.

La falta de cupos de internación se repite en los partidos del Gran Buenos Aires, y la escasez de oxígeno agrava el escenario de alerta. El intendente de José C. Paz, Mario Ishii (Frente de Todos), contó a LA NACION que en su distrito se vivió una situación de falta de oxígeno. “Hay dos grandes empresas que venden oxígeno, que empezó a faltar. Por esa falta, tuvimos que evacuar a once pacientes del hospital [Domingo] Angio y llevarlos a otro hospital municipal. La UPA [Unidad de Pronta Atención] ya no tiene oxígeno y tuvimos que darle los tubos ”, aseguró Ishii. Los distritos aledaños a José C. Paz también experimentan situaciones de escasez de oxígeno, comentó el intendente Ishii. Indicó que evalúa importar oxígeno desde China, “pero traerlo lleva 45 días”, o “buscar generadores de oxígeno”.

En Lanús también se vivió una complicación con la provisión de oxígeno . “El sábado, la UPA tuvo una falta de oxígeno que se pudo resolver rápidamente. Estamos viendo que hay un aumento de más del 50% de la utilización de tubos en abril, con respecto a marzo”, confió a LA NACION una fuente del municipio que gobierna Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio). En este distrito del sur del conurbano, la ocupación de camas de terapia intensiva está “por encima del 80%, en promedio, en las últimas tres semanas”, agregó la fuente.

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, aseveró a C5N que el gobierno de Axel Kicillof “compró muchas máquinas que producen” oxígeno para “poder tener hospitales con producción propia”. Si bien dijo que no hay faltante de oxígeno, admitió que “hay mucho más riesgo de que algún lugar no tenga la provisión adecuada”. El domingo, fue quien alertó que la demanda se había triplicado.

Camas y medidas

“Hay muy pocas derivaciones en el sistema porque nadie tiene camas libres . Podés tener una cama libre por unas horas, pero al rato se te ocupa. Los comités de ética de los hospitales están debatiendo qué criterio van a adoptar ante la falta de camas y a [la decisión de] qué pacientes van a intubar . La situación es compleja y angustiosa”, describió un jefe comunal de la zona norte, que no se mostraba convencido de avanzar en restricciones mayores, debido al impacto que tendrían en lo económico.

Desde el distrito de San Fernando, que gobierna Juan Andreotti (Frente de Todos), afirmaron a LA NACION que “hay problemas con el oxígeno” y sintetizaron: “Estamos complicados, como todos”. La fuentes distritales consultadas subrayaron que la capacidad de los hospitales está exigida al máximo. “ Las dos clínicas privadas están al 100%; el hospital Petrona V. de Cordero [provincial] y el municipal San Cayetano, están al 95% ”, señalaron.

Desde Ensenada, distrito que conduce Mario Secco (Frente de Todos), informaron que el sistema está “tensionado”, pero recalcaron que nunca estuvo “saturado”. Se mostraron proclives a un cierre más estricto: “Gracias a las medidas de restricción que ya fueron tomadas en Ensenada logramos amesetar el crecimiento de casos, pero en un punto alto de 100 contagios diarios en promedio. Toda medida sanitaria que ayude a reducir la circulación del virus es bienvenida”.

Ante la consulta de LA NACION, en la Municipalidad de La Plata señalaron que, por el momento, la Provincia no les adelantó posibles nuevas medidas restrictivas. “Los extremos no son buenos: hay que trabajar para encontrar equilibrios”, afirmaron cerca del intendente platense, Julio Garro (Juntos por el Cambio). En el distrito, la ocupación de camas de terapia es “de 77,8%, según el último informe de Provincia”, añadieron, pero subrayaron que “en La Plata funcionan los siete hospitales más importantes de la provincia, en los que se interna gente de toda la provincia”.

En dos importantes distritos del interior bonaerense gobernados por la oposición señalaron a LA NACION que, por el momento, no consideran necesarias nuevas restricciones. En Olavarría, que tuvo un fuerte pico de casos hace un mes, una fuente municipal subrayó que en el distrito “se ve una tendencia a la baja, después de un mes y tres días del comienzo de las restricciones”. El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (Juntos por el Cambio) estableció el 23 de marzo restricciones nocturnas, de reuniones sociales y de visitas a geriátricos. Con cifras actualizadas al sábado, el distrito tenía un 70% de ocupación en las terapias intensivas y 768 casos activos .

En General Pueyrredón señalaron no tener información sobre un posible cierre total y afirmaron que la ocupación de terapia intensiva está entre el 68 y el 70%, “Estamos en fase 3, con clases presenciales. Tenemos un número de casos alto pero lejos de nuestro pico, que fue en septiembre del año pasado, con 477 casos; hoy tenemos 350”, señaló a LA NACION una fuente municipal del distrito que tiene a Mar del Plata como cabecera y que gobierna Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio).