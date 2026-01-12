La firma del acuerdo Mercosur-UE vuelve a exponer la grieta entre Milei y Lula

El viernes por la tarde, todo fue festejo para los cuatro países miembro del Mercosur. Después de décadas y un sinfín de obstáculos, una mayoría del Consejo de Europa dio por aprobado el acuerdo comercial y arancelario con el bloque sudamericano.

La buena noticia, no obstante, llega en un momento incómodo para la región: molesto por el fracaso en la firma del acuerdo, prevista originalmente para el mes pasado en Foz de Iguazú, y enfrentado a la postura de su par argentino, Javier Milei, sobre Venezuela, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió en las últimas horas señales sobre su decisión de no llegar a Asunción, este sábado, para la firma del acuerdo con los representantes de la Unión Europea.

Mientras el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el anfitrión, Santiago Peña, están confirmados, resta ver si Milei se muestra dispuesto a aprovechar la circunstancia y aparecer en la foto firmando el demorado acuerdo con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea.

Organizadores de la reunión calificaron de “probable” la presencia de Milei, aunque en el Gobierno hasta ahora lo único confirmado es que el canciller Pablo Quirno irá a Asunción, que aún define el lugar para la firma del acuerdo.

Sin confirmaciones oficiales, en el Gobierno especulaban con la ausencia de Lula, una circunstancia que abre las puertas al viaje presidencial. No se cruzaría con el brasileño, con quien tiene una relación más que áspera, y daría otro paso en su objetivo de encabezar un bloque de países con gobiernos liberales, alternativo al liderazgo del presidente brasileño. Una iniciativa cuyo ejemplo más reciente es el comunicado conjunto sobre la situación en Honduras y la decisión del gobierno de Xiomara Castro de revisar el conteo electoral, impulsada por Quirno y firmada por otros siete países de la región.

De todos modos, la agenda próxima no ayudaría: el Presidente prevé estar viajando, el domingo 18 por la noche, a Davos, donde sí está confirmado para exponer ante empresarios y líderes mundiales en el foro económico mundial que año tras año se lleva adelante en esa localidad suiza.

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, afirmó el viernes por la tarde que la firma del acuerdo en tierra paraguaya -ocupa desde el 20 de diciembre la presidencia pro-témpore del Mercosur- se dará a nivel de cancilleres. Pero Orsi, ubicado ideológicamente cerca de Lula da Silva, confirmó al mismo tiempo que estará en Asunción el sábado dada la importancia del acuerdo, como lo expresó el viernes el canciller uruguayo Mario Lubetkin.

¿Y Brasil? “La presidencia pro-tempore indicó que la firma es a nivel ministerial”, explican, lacónicos, desde Itamaraty, dando a entender que será el canciller Mauro Vieira quien rubrique el pacto con la UE. Lo cierto es que Lula había afirmado, antes de la reunión de Foz de Iguazú, que no firmaría el acuerdo durante su mandato si el Consejo Europeo no lo aprobaba antes de esa cita. La oposición de Francia e Italia frustró sus planes, pero días más tarde, y mientras el presidente francés Emmanuel Macron se mantuvo en el rechazo, la presidenta italiana Giorgia Meloni obtuvo “garantías” de última hora para la producción de su país y cambió de postura, allanando el camino para la firma del acuerdo, al que de todos modos le falta el aval del parlamento europeo.

El enojo de Lula con Meloni se tradujo en hechos concretos aun antes de la reunión de Foz de Iguazú, como la instrucción al ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira, para la rescisión del contrato con la unidad local de la eléctrica italiana Enel.

Tampoco están mejor los vínculos con el presidente Peña, que será el principal beneficiario del cambio de postura de Meloni, y ni hablar de la relación con Milei, quien días atrás avaló un video oficial que circuló por las redes sociales en el que, al margen de reiterar su apoyo incondicional a Donald Trump para capturar al ya expresidente Nicolás Maduro, mostraba al dirigente chavista junto a Lula en distintas imágenes de archivo.

“No tengo nada que hablar con Lula”, sobre Venezuela, dijo el Presidente en una entrevista con la cadena CNN, emitida este fin de semana pero realizada el 30 de diciembre pasado. En esa entrevista, Milei también dejó clara su preferencia por Fabio Bolsonaro en la disputa por la presidencia con Lula da Silva, el próximo 4 de octubre. Como devolución de gentilezas, Brasil planea dejar de custodiar la sede de la residencia de la embajada argentina en Caracas, vacía de funcionarios argentinos desde que Maduro decidiera expulsarlos del país, a fines de julio de 2024.

Nada indica que el vínculo entre ambos presidentes, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de ambas cancillerías, apunte a mejorar en las próximas semanas, ni siquiera con el acuerdo Mercosur-UE listo para firmarse en la capital paraguaya.