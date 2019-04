Piden citar a indagatoria a Milani por maniobras fraudulentas en el Ejército

Además de los delitos de lesa humanidad, Milani podría quedar complicado por una compra fraudulenta Fuente: Archivo

La fiscal Alejandra Mángano le pidió a la jueza María Servini que cite a indagatoria al exjefe del Ejército del gobierno kirchnerista César Milani, detenido por crímenes de lesa humanidad y procesado por enriquecimiento ilícito, en una causa donde se investigan maniobras defraudatorias al Estado para beneficiar a la empresa Acrow Corporation of America. También pidió citar a indagatoria al general de Brigada Rodolfo Brocca.

Según la fiscal, la defraudación se habría dado a través de la compra de tramos puentes móviles metálicos en Estados Unidos por parte del Ejército en una compra de 1.495.033 dólares, donde se superaron los montos máximos establecidos por la legislación para esa clase de operatorias en el exterior. La hipótesis de la investigación es que se pagaron sobreprecios a la empresa y que la misma fue elegida sin hacer una compulsa de precios. La causa fue iniciada a partir de una denuncia anónima en 2017.

Milani firmó una resolución a fines de 2014 en la que autorizó, en forma excepcional, al agregado militar de la Argentina en Estados Unidos (Brocca) a contratar solo para esa licitación un máximo de 1500 módulos. Esa resolución modificó el máximo fijado por otra resolución de ese mismo año, donde se establecía que el monto máximo permitido para actos contractuales en el exterior era de 1100 módulos.

Sobre la participación de Milani en los hechos, la fiscal señaló: "La responsabilidad penal en torno a los aquí imputados se presenta como una secuencia de tres etapas: la existencia de un interés particular del Teniente Gral. Milani tendiente a direccionar la compra a un oferente en particular y las decisiones administrativas tomadas a tal efecto, el proceso licitatorio propiamente dicho, plagado de excepciones e inconsistencias y enderezado a favorecer a la empresa 'Acrow Corporation of America' y, finalmente, la efectiva adjudicación de la licitación a la empresa en cuestión".

Para la fiscal, las circunstancias y los medios de prueba que se describen en la presentación "permiten inferir la existencia de un particular interés en favorecer a la empresa Acrow Corporation of America" de parte de los imputados. Indica en su presentación que no existía fundamentación para que la licitación tramitara en la agregaduría militar de Argentina en ese país, y que el proceso licitatorio fue "poco transparente y llamativamente beneficioso" para Acrow.

Milani está detenido en el predio militar de Campo de Mayo por ser considerado uno de los responsables del secuestro y las torturas contra Pedro Olivera, Ramón Alfredo Olivera y Verónica Matta. El juicio por esa causa, que se tramita en La Rioja, comenzará el próximo 3 de mayo.

Además será juzgado desde el 16 de mayo en los tribunales de Tucumán por la desaparición del soldado Alberto Ledo en esa provincia en 1976. También está procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, causa que investiga el juez Daniel Rafecas.