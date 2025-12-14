Javier Milei repudió el atentado terrorista en Australia

El presidente Javier Milei repudió el atentado terrorista ocurrido este domingo por la mañana en Bondi Beach, en Australia, en el que dos tiradores mataron a por lo menos 10 personas durante una fiesta judía.

“Horror. Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad”, escribió este domingo por la mañana en su cuenta de X.

“Y esto es así ‘porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO’. ¡ÁNIMO!”, añadió el jefe de Estado.

El posteo llegó pocas horas después de que se conociera la noticia del incidente, por el que fue detenido uno de los agresores, que se encuentra gravemente herido. El otro fue abatido por la policía durante el tiroteo.

El mensaje de Milei era, a su vez, en respuesta a un comentario del flamante legislador porteños Waldo Wolff, quien también expresó sus condolencias por el atentado a través de la red social X. “Otra mañana donde es noticia un ataque mortal a personas por ser judías. Esta vez en Sydney, Australia", dijo.

Y siguió: “Otra mañana donde esos sectores que apañan el terrorismo harán silencio y/o utilizarán la palabra ‘pero’ después de pasarse 2 años justificando el ataque a civiles del 7/10/23 en Israel. Mucha fuerza para las familias de las víctimas. Mucho apoyo a quienes pelean contra el terrorismo".

En la misma línea, Milei también reposteó una publicación en X de la diputada nacional Sabrina Ajmechet: “En la Argentina, amanecemos en la víspera de Janucá con la noticia de que un atentado terrorista antisemita en Sydney provocó la muerte de más de 10 personas solo por el hecho de ser judías. Más de 10 personas, que se reunieron pacíficamente a celebrar una fiesta religiosa en una ciudad cosmopolita y Occidental, fueron asesinadas por su religión”.

“El terrorismo y el antisemitismo matan en cualquier parte del mundo. No hay lugar para estar en el medio. Si no estamos todos juntos del mismo lado contra los que quieren destruirnos, van a lograr su objetivo. Una vez más y ante el silencio del mundo: AM ISRAEL JAI”, terminó el mensaje que replicó el primer mandatario.

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, suele hacer alusión a este tipo de temas en sus redes sociales y esta no fue la excepción. “Bienvenidos a la nueva Australia multicultural y diversa”, escribió, irónico, en este caso.

Junto a sus palabras adjuntó un video en el que se puede ver a los dos tiradores, ubicados en el puente desde el que dispararon y mataron a más de 10 personas e hirieron a otras 29. Tras un tiroteo y la intervención policial, uno de los tiradores fue abatido y el otro resultó gravemente herido.