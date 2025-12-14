El Gobierno subió al ring a “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA quedó en estado de alarma

En siete minutos pasó de todo. A las 12:46 del viernes, cuando la Policía Federal registraba la mansión de Villa Rosa adjudicada a Pablo Toviggino, y contaba los autos de lujo, la Cámara Federal decidió sacarle la causa al juez Daniel Rafecas. ¿Avanzó mucho en poco tiempo? Casi en simultáneo, a las 12:53, los abogados de ARCA radicaban una denuncia sensible contra la AFA por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por $7500 millones. La presentación apunta de manera directa a Claudio “Chiqui” Tapia, que venía observando el derrumbe del financista Ariel Vallejo casi como un espectador. Fue el final de una semana frenética para la dupla que maneja el fútbol argentino. Todo indica que no será la última.

La investigación en Lomas de Zamora, donde hay dos causas avanzando en paralelo, hasta ahora se concentró en Vallejo. Si hay pruebas directas contra Tapia, todavía no aparecieron.

Vallejo asegura que conoció al presidente de la AFA luego de la Copa del Mundo de Qatar, en diciembre de 2022. Su principal objetivo era utilizar al fútbol para posicionar a su empresa, con apenas un año de vida. Tapia también vio una oportunidad. “Lo primero que le preguntó Chiqui a Ariel cuando lo conoció era si le daba la nafta para cumplir el rol de financiera. Ariel se mandó, a su manera", cuenta un exladero del dueño de Sur Finanzas.

El presidente de la AFA entabló una relación cercana con Vallejo, casi paternal, y le dio el empujón que necesitaba. Ningún dirigente de Primera ni del Ascenso se animaba a interrumpir un contrato de sponsoreo con Sur Finanzas. Mucho menos a hacerle juicio si no pagaba. El único que se animó fue Platense. “Es un traidor”, reacciona Vallejo cuando le preguntan por el dirigente Sebastián Ordoñez, expresidente de la institución de Saavedra.

La relación con Tapia era muy estrecha. “Chiqui se identificó conmigo, los dos tenemos un origen muy humilde”, cuenta el financista en la intimidad. Las comunicaciones se interrumpieron desde que LA NACION comenzó a contar los problemas judiciales de Vallejo, el 2 de noviembre. Cerca de Tapia aseguran que no le atendió más el teléfono. El financista cuenta otra historia. Para el caso, es lo mismo.

Maximiliano Ariel Vallejo y Chiqui Tapia

Hasta el viernes, el presidente de la AFA le trasmitía a su entorno que no había pruebas en su contra, al menos en las causas contra Vallejo. “Chiqui está tranquilo con este quilombo, es otro apriete”, le dijo a LA NACION un allegado al presidente de la AFA que lo asesora en temas legales.

Aunque buscaba llevar tranquilidad, Tapia comenzó a buscar puentes con sus “enemigos” tras su mini-gira por Estados Unidos a bordo de un avión privado. Arrancó en Lima para la Final de la Libertadores, pasó por Miami, luego el sorteo en Washington, y volvió a Miami para la ansiada foto con Messi. No tuvo éxito. Tuvo que conformarse con un premio consuelo en el club privado de Donald Trump.

A su regreso, la Justicia allanó la sede de la AFA y de la Superliga. En esos procedimientos, dicen las fuentes judiciales, aparecieron los contratos publicitarios con Sur Finanzas. Y algunos poderes y balances que todavía se están revisando. “Hicimos más de 50 allanamientos en dos semanas, no hay tiempo físico para mirar todo”, advierten en los tribunales de Lomas de Zamora. Además de la documentación, hay más de 50 teléfonos por revisar.

Allanamientos en la Sede de Viamonte de la AFA, por el Caso Sur Finanzas Tadeo Bourbon

Los contratos encontrados en los procedimientos judiciales no sorprendieron a nadie. De mano de la Tapia, la empresa que preside Vallejo llegó a ser el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina, y hasta del Torneo de Reserva. Todo ese esquema sigue vigente.

La Justicia también allanó 18 clubes. La mayoría tenían una vinculación directa con Sur Finanzas por contratos de publicidad, pero hay casos más sensibles como Banfield, San Lorenzo y Argentinos Juniors, donde hubo préstamos y adelantos de derechos de televisación. Con los presidentes de esos clubes, Vallejo no terminó nada bien. Uno de los apuntados es el expresidente de Banfield, Eduardo Spinosa, otro que tuvo que entregar su teléfono. “A Malaspina le presté plata”, admite Vallejo. En la denuncia de la DGI, Argentinos Juniors figura con $200 millones transferidos. Serían montos parciales.

Tapia todavía no explicó por qué aceptó una tarjeta de crédito otorgada por el dueño de Sur Finanzas. LA NACION reveló que esa tarjeta VISA Signature registró un primer consumo el 16 de enero de 2024. Desde ese momento, los montos de los resúmenes fueron muy bajos. Solo tuvo un pico en enero de este año: gastó $4.622.000. El mes anterior, el resumen registró consumos por $229.000 y US$ 570.

La tarjeta Visa que Sur Finanzas le extendió a Claudio "Chiqui" Tapia

Esa tarjeta sigue vigente. En el último resumen, que venció el 14 de noviembre, aparece un abono de $88.000 con Broadbantech, una empresa que ofrece servicios de televisión, internet y telefonía en cinco localidades de Buenos Aires y en una localidad de Córdoba. Hay otro dato curioso: el domicilio que figura en los resúmenes de la tarjeta del presidente de la AFA es la sede central de la financiera, Seguí 780, en Adrogué. Tapia es funcionario por su cargo en el CEAMSE. ¿No incurrió en un delito?

La tarjeta del “Chiqui” fue parte de un convenio entre Sur Finanzas y el Banco Coinag. Se llegaron a emitir más de 100 plásticos. En el listado aparecen varios dirigentes y ex dirigentes del fútbol. Uno de esas tarjetas la recibió Marcelo Tinelli, según confiaron fuentes de las empresas involucradas. La tarjeta se dio de alta en octubre de 2023, el mismo año que la financiera comenzó a publicitar en los programas del conductor. El consumo máximo fue de apenas $ 1.092.000. Y en abril de 2024 se dio de baja. ¿Por qué? La relación comercial entre Vallejo y el entorno de Tinelli no terminó bien, y el financista decidió interrumpir el acuerdo.

Allanamiento en Sur Finanzas, sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia. Camila Godoy

El vínculo entre Vallejo y Tapia que expuso la tarjeta de crédito no aparece, hasta ahora, en los expedientes. Todos los allanamientos apuntaron al dueño de Sur Finanzas. La tanda comenzó el 1° de diciembre, en la sede central de la financiera. Este martes, el juez Luis Armella sumó los allanamientos contra los clubes y la AFA. Y el jueves descubrió un galpón en Turdera, a partir de un llamado anónimo, donde se guardaba documentación, cajas fuertes, y hasta computadoras. En ese lugar, la Policía sorprendió in fraganti a Micaela Sánchez (30), una joven que actuaba como tesorera y se movilizaba en una camioneta con dos custodios, igual que su jefe. Los tres seguían detenidos hasta anoche.

El episodio de la tesorera puso en alerta a Vallejo, que ve derrumbarse su empresa día a día. La Justicia le congeló todas las cuentas y ni siquiera puede pagar los sueldos de sus empleados. “Me inmovilizaron hasta mi dinero personal y me robaron plata en los allanamientos”, se queja el financista con los pocos interlocutores que le quedaron.

En medio de los allanamientos, Vallejo habló con LA NACION y mandó varios mensajes: “El Chiqui nunca me pidió nada, yo no lucré con el fútbol”. En silencio, despotrica contra la Justicia de Lomas de Zamora. Dice que hay canales abiertos con Tapia. Y que tiene pruebas.

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de AFA, respectivamente AFA

El panorama judicial cambió abruptamente el viernes a la tarde. La denuncia de ARCA contra AFA por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $7500 millones menciona directamente a Tapia. “Puede observarse el detalle de los datos referenciales de la persona que ocupaba un cargo de alto nivel ejecutivo al momento de comisión de los hechos puestos en conocimiento de V.S”, dice la presentación.

Cuando la atención se concentraba en Vallejo, el Gobierno decidió subir al ring al presidente de la AFA. La denuncia salió desde las oficinas de ARCA, el mismo lugar que investigó a Sur Finanzas durante un año. “Lo único que los sostiene es el Mundial”, repiten en los despachos oficiales sobre los dirigentes de la AFA.

El otro expediente de interés parece apuntar al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por la mansión de Villa Rosa (en Pilar). La Justicia ya confirmó que esa propiedad pertenecía a Carlos Tevez, luego pasó a manos de MALTE SRL, y finalmente fue “adquirida” por Real Central SRL, donde aparecen Luciano Pantano y su madre Ana Conte, dos personas que habrían actuado como testaferros.

Allanamiento en la quinta del Chiqui Tapia en Pilar Ricardo Pristupluk

Adentro de la mansión, el juez Rafecas encontró 45 autos de lujo, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings. Solo 10 de esos autos cuestan más de US$ 2 millones. Un día antes, el juez allanó otra casa en un barrio privado de Pilar. Esa propiedad figuraba a nombre de Wicca SAS, donde aparecen la exsecretaria de finanzas de la AFA, María Florencia Sartirana, y el exdirector general ejecutivo de la AFA, Juan Pablo Beacon, que integraba el círculo de confianza de Toviggino. Hace unos meses, esa propiedad pasó a manos de Real Central.

El viernes al mediodía, cuando la Policía estaba en la mansión de Villa Rosa buscando dinero con perros adiestrados, la Cámara Federal decidió mandar la causa al fuero Penal Económico. Ese expediente quedaría en manos de Marcelo Aguinsky, que se reincorpora este lunes de sus vacaciones. “Vamos a agotar las medidas cautelares en aquellos aspectos que no se contemplaron”, prometen en los tribunales de Inmigrantes, a la vuelta de Comodoro Py.

Se espera otra semana cargada de novedades.