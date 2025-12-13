Así es la reforma laboral que propondrá el kirchnerismo en contra de la que mandó el Gobierno al Congreso

Para cuando se trate la reforma laboral en el Senado, cámara por la que ingresó al Congreso el proyecto que mandó el presidente Javier Milei, el kirchnerismo ya tiene una decisión tomada: presentar su propia versión de los cambios que considera que deberían hacerse en materia de empleo, contrarios a los que propone la Casa Rosada, sumados los justificativos por los que se oponen a la iniciativa oficial.

En el texto, que Fuerza Patria llevará como dictamen de comisión (paso previo al tratamiento en el recinto), se incluirá una serie de puntos que tuvieron colaboración de distintos sectores del Partido Justicialista (PJ) y los gremios, pero que sobre todo cranearon las dos espadas de Cristina Kirchner en el rubro laboral: el senador Mariano Recalde y la diputada nacional Vanesa Siley, que es además secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales. La expresidenta se involucró en la confección de estos cambios que enunciará su fuerza en medio de las sesiones extraordinarias, que se extenderán al menos hasta el 31 de diciembre.

Vanesa Siley y Mariano Recalde, las espadas de Cristina Kirchner en materia laboral Instagram

Según pudo saber LA NACION de fuentes kirchneristas, el texto comienza con un diagnóstico que hace el espacio sobre la situación laboral en la Argentina y comenta que la reforma que propone el Gobierno no colaborará con la creación de empleo, que es lo que sí cree el Presidente.

Además, dice que es el modelo económico lo que impacta de lleno en tener más o menos trabajadores formales y menciona que en la era Milei, de acuerdo a datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) con información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, se perdieron 19.164 empleadores y 276.624 puestos registrados.

Entonces, el texto plantea que en la Argentina la gente se expone al pluriempleo y que hay dos necesidades (de plata y de tiempo), que derivan en un problema: el desgaste físico y mental de los trabajadores.

Los puntos que propone el kirchnerismo

Ante esto, el kirchnerismo propone una serie de reformas, que son las siguientes:

El salario mínimo, vital y móvil debe estar por encima de la Canasta Básica.

debe estar Paritarias sin cupo ni límite, y sin interferencias del Gobierno.

sin cupo ni límite, y sin interferencias del Gobierno. Dinero como único método de pago del salario.

El proyecto de Milei dice que el salario debe ser satisfecho “en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, y también en especie, habitación o alimento”. Según la legislación vigente, el pago del sueldo en especie, habitación o alimentos puede representar como máximo hasta 20% del monto total.

Reducción de la jornada laboral: el proyecto postula que pase de 48 horas semanales (ocho diarias), como es ahora, a 42 horas semanales , es decir, siete horas diarias ; y que progrese más adelante a una jornada de seis horas por día.

el proyecto postula que pase de 48 horas semanales (ocho diarias), como es ahora, a , es decir, ; y que progrese más adelante a una jornada de seis horas por día. Desconexión: formula que se haga extensiva a todas las actividades la obligación del empleador de no pedirle tareas al trabajador a través de medios digitales cuando ya terminó su turno, como así también que se dote a los empleados del derecho de no contestar.

formula que se haga extensiva a todas las actividades la obligación del empleador de no pedirle tareas al trabajador a través de medios digitales cuando ya terminó su turno, como así también que se dote a los empleados del derecho de no contestar. Creación por ley nacional de una figura similar al Comité Mixto de Seguridad e Higiene Laboral que deberán tener todas las empresas para analizar las condiciones laborales desde el punto de vista de los riesgos psicosociales.

El kirchnerismo considera que esto bajará la siniestralidad y que, por lo tanto, reducirá a las empresas la “prima” de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), el costo que pagan por mes por el seguro obligatorio que cubre accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Licencias parentales : el proyecto busca otorgarles a los padres 90 días , al igual que las madres, cuando tienen hijos. Hoy por ley están contemplados solo dos días de licencia por paternidad. El proyecto K también plantea que esto se deberá abonar a los monotributistas . Fuentes del espacio dicen que, al igual que la licencia por maternidad, la licencia parental de 90 días extendida a padres y monotributistas debería ser abonada por la Anses.

: el proyecto busca otorgarles a los padres , al igual que las madres, cuando tienen hijos. Hoy por ley están contemplados solo dos días de licencia por paternidad. El proyecto K también plantea que esto se deberá abonar a los . Fuentes del espacio dicen que, al igual que la licencia por maternidad, la licencia parental de 90 días extendida a padres y monotributistas debería ser abonada por la Apartado sobre plataformas digitales.

Los legisladores que responden a Cristina Kirchner están dispuestos a negociar con los espacios no libertarios y a introducir modificaciones para sumar firmas al dictamen que incluirá estos ítems.

Por cómo viene trazado el año legislativo, y tras las negociaciones -sobre todo con los gobernadores- que desplegó la gestión de Milei, La Libertad Avanza intentará lograr el dictamen de mayoría para debatir en el recinto.

Asimismo, LA NACION confirmó que La Cámpora, agrupación que comanda el diputado nacional Máximo Kirchner, se sumará a la movilización de la CGT hacia la Plaza de Mayo el próximo jueves 18, para quejarse contra la reforma laboral del Gobierno.

La Cámpora se movilizará junto a la CGT el próximo jueves 18 Fabian Marelli

El proyecto del Gobierno

El texto del oficialismo, que en la Casa Rosada llaman de “modernización” laboral, tiene 71 hojas y 26 títulos. En el Capítulo IV, legisla en relación al patrimonio de las asociaciones sindicales, pero quedó excluida de los apartados la modificación de la cuota solidaria, esa contribución que hacen los empleados que no están afiliados al sindicato solamente por la actividad gremial, y que nutre las arcas de las organizaciones. Fue un gesto a la CGT.

Mientras tanto, los empleadores seguirán actuando como agentes de retención de otra cuota, la de afiliación, pero los trabajadores deberán prestar conformidad sobre si quieren o no pagarla, además de que eso deberá tener el aval de la Secretaría de Trabajo para efectivizarse.

Javier Milei, recién aterrizado en Buenos Aires desde Oslo, firmó esta semana el proyecto de reforma laboral que el Gobierno giró al Senado Presidencia

La iniciativa de Milei también introduce cambios en las indemnizaciones, pretende dinamizar los procesos judiciales laborales, pone restricciones sobre el derecho de huelga, aumenta las actividades esenciales (que requieren 75% de presentismo) y las trascendentales (50%), regula las asambleas, prevé la posibilidad de que los salarios se puedan abonar tanto en pesos como en dólares o en otra moneda extranjera, establece más requisitos para pedir licencias por enfermedad, habilita el “banco de horas” y deroga estatutos -entre ellos, el del periodista, el de los viajantes y el del peluquero-, entre otras cuestiones.