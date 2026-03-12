La fiscalía anticorrupción abre una investigación por el viaje de la esposa de Adorni

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), fiscalía especializada en corrupción, abrió un expediente preliminar para investigar el viaje de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Estados Unidos, en el avión presidencial.

Según informaron en la PIA a LA NACION, se trata de una “investigación preliminar” que también abarcará el viaje de Adorni, junto a su familia, a Punta del Este.

La investigación eventualmente puede terminar en una denuncia penal, en una recomendación administrativa o directamente ir al archivo.

Por el viaje de Angeletti, la diputada Marcela Pagano y el abogado de Cristina Kirchner y la AFA, Gregorio Dalbón, había presentado denuncias en la Justicia.

Por sorteo, esas denuncias recayeron en el juzgado de Ariel Lijo.

Las denuncias son por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, integró la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei durante su viaje a Nueva York. Viajó en el avión presidencial y se alojó en el hotel de la comitiva.

El abogado Gregorio Dalbon archivo

La pasajera no es funcionaria, se dedica al coaching ontológico y se presenta como “experta en desarrollo organizacional” en su currículum público.

Noticia en desarrollo