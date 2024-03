Escuchar

El fiscal federal Ramiro González dispuso el “archivo provisorio” de la investigación preliminar que había abierto el año pasado por las denuncias públicas que aludían a una supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza (LLA), la fuerza política que llevó a la presidencia a Javier Milei.

González sostuvo que los testimonios tomados en el expediente no le permiten avanzar con una denuncia concreta y formal contra alguien y que todavía no cuenta con la información total de los ingresos que solventaron la campaña de LLA. “Habiendo transcurrido un tiempo más que prudencial a la espera de los informes de campaña de la alianza de autos, corresponde tomar alguna determinación respecto del devenir de la presente, toda vez que no corresponde tener detenida una Investigación Preliminar sine die”, escribió el fiscal en su resolución, a la que accedió LA NACION.

La decisión que tomó fue archivaria provisoriamente “hasta tanto surjan elementos que permitan determinar si existió un hecho merecedor de un reproche penal”, según escribió. Mientras tanto, el expediente quedará “reservado” en la fiscalía, dispuso González.

Milei celebró este archivo y cuestionó una vez más al periodismo, pese a que la fiscalía decidió abrir la causa por declaraciones públicas de dirigentes que fueron cercanos o pertenecientes a su fuerza política. “Todos los ‘periodistas’ mentirosos que operaron fuertemente con este tema y que han ensuciado de diestra a siniestra, ¿pedirán disculpas por las barbaridades que han dicho?, preguntó el Presidente en su cuenta de la red social X. Y continuó: “¿Serán tan valientes como para pedir perdón luego de tantas mentiras? Veremos de qué están hechos...”

Mila Zurbriggen y Javier Milei

En su resolución, el fiscal González advirtió que cerraba el expediente porque se vencieron los 60 días previstos para completar las investigaciones preliminares (y los 60 más de prórroga) y relató que lo habían motivado a abrir esta investigación “publicaciones en medios periodísticos donde diferentes personas realizaban denuncias que vinculaban a las autoridades de la alianza La Libertad Avanza y sus principales figuras públicas”.

Consignó que “se convocó en declaración testimonial a Carlos Maslaton, la legisladora libertaria Rebeca Fleitas, Mila Zurbriggen (una joven dirigente que hasta el año pasado seguía a Milei) y Juan Carlos Blumberg” y que “todos los nombrados, menos el último, presentaron su declaración testimonial”. Blumberg había acusado a Milei de pedir hasta “US$50.000 dólares” por una candidatura a concejal, pero según el fiscal, no lo ratificó en Tribunales.

El fiscal González relató: “Carlos Maslaton, declaró: ‘Me llega de diferentes lados, de gente que no se conoce entre sí, información sobre la metodología para incorporarlas listas. Se trata de conseguir gente que pague para integrar las listas. Se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad, ni capacidad política”. El fiscal dijo que Maslatón agregó que él llamaba a eso “franquiciado político”. Y relató que Maslatón dijo: “El que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones de que hay gente que pagó el canon y no integró las listas. Nuevamente, me llegan reportes, no los tengo compilados por la urgencia de la citación”.

En cuanto a Fleitas, el fiscal dijo que ella precisó que su denuncia fue al Partido Libertario, no a LLA. En cuanto a Mila Zurbriggen Schaller, según el fiscal, ella declaró: “A mí nunca me pidieron plata para ser candidata, ni tenía pretensión de serlo, ni pagaría por ello, tampoco me lo ofrecerían”. El fiscal contó que ella dijo que Carlos Kikuchi, del grupo de “allegados” de Javier Milei, le había manifestado, sobre la elección de Ricardo Bussi por sobre otros candidatos en Tucumán, que “lo habían elegido a Bussi porque había un gran aporte dinerario para la campaña nacional y también la provincial”.

El fiscal Ramiro González

“Luego contó cómo un empresario de nombre Pablo Baragli -relató el fiscal- quiso acercarse y presentarle a Javier Milei a otros empresarios y ese encuentro se vio frustrado porque el entorno de Milei, en esta caso Nicolás Posse y Karina Milei, manifestaron que los encuentros, con el ahora presidente, eran pagos.”

El fiscal relató además que cuando a la testigo se le requirió que profundizara sobre lo que había declarado en los medios de comunicación, ella explicó: “Si bien no tengo pruebas, logré deducir el comportamiento de Javier Milei y su entorno que las personas que trabajan vocacionalmente en el frente e históricamente no eran tenidas en cuenta, mientras se priorizaba a determinadas mujeres que tenían cierto perfil estético y en el algunos casos vinculadas al trabajo sexual”.

Carlos Maslaton Matias Boela

El año pasado, tras sus declaraciones públicas, Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, dijo que estaba recibiendo “todo tipo de amenazas y acosos en redes sociales, muy fuertes y feos” y apuntó contra “el troll center de La Libertad Avanza”.

Para el fiscal, las declaraciones reunidas en el expediente no bastan para convertir su investigación preliminar en una denuncia penal. “Los testimonios recolectados no han aportado al trámite de la presente datos concretos, sino que más bien se han basado en relatos de personas conocidas que, ha decir de los testigos, habrían manifestado determinadas conductas pero sin un basamento sólido, de primera mano, que permita tomar los testimonios, por sí solos, como prueba suficiente”, afirmó González.

El fiscal detalló además la presentación en el expediente de “una gran cantidad de ciudadanos que dicen ser candidatos de La Libertad Avanza y que han expresado que no han realizado ningún aporte para integrar las listas”.

“En base a lo expuesto -afirmó el fiscal en el final de su resolución-, esta fiscalía entiende que debe dictarse el archivo provisorio de las presentes actuaciones hasta tanto surjan elementos que permitan determinar si existió un hecho merecedor de un reproche penal.”

