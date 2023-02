Mila Zurbriggen, la joven dirigente que abandonó a Javier Milei con duras acusaciones denuncia amenazas

escuchar

Luego de las duras acusaciones que hizo el grupo de jóvenes disidentes que abandonó a Javier Milei y la posterior respuesta de la Libertad Avanza anoche mediante un comunicado, Mila Zurbriggen, presidenta de la agrupación juvenil Generación Libertaria, esta mañana denunció amenazas contra ella y sus compañeros de militancia. ”Recibo todo tipo de amenazas y acosos en redes sociales, muy fuertes y feos, los otros chicos también”, relató la joven en una entrevista radial.

“No sabía que se iba a hacer viral. Fue un impacto en mi vida, no pensé que iba a trascender, que me iban a llamar los medios”, dijo Zurbriggen en diálogo con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos. Tras la repercusión de la primera entrevista en la que denunció que La Libertad Avanza negocia candidaturas por financiamiento, elige mujeres para cargos partidarios “por favores sexuales” e incurre en las mismas prácticas que la casta política, todas prácticas denostadas por el espacio fundado por Milei.

La joven añadió que, tras pegar el portazo, las críticas en las redes sociales aumentaron: “Recibo todo tipo de amenazas y acosos, de que iban a difamarme y contar cosas de mi vida, no sé qué tienen para decir de mí pero es muy feo. Los otros chicos también”, dijo y agregó: “A un chico en Tucumán lo amenazaron con que lo iban a desaparecer, está bastante heavy”.

“El troll center de La Libertad Avanza ya me lo hizo antes en otros momentos. Hay gente que tuitea según las órdenes del comando de campaña de Milei”, señaló.

Expresó que si bien entre los jóvenes disidentes están “muy contenidos”, la reacción de La Libertad Avanza a través del comunicado de anoche fue “muy fuerte”.”Lo mejor que pueden hacer si quieren apagar el incendio es reconocer lo que hacen y hablarlo. Si aún así no lo pueden ver, reafirma mucho más mi decisión de irme”, dijo.

Luego arremetió contra el “ego” del economista. “Es una persona encerrada en su ego, cree que tiene toda la razón, cuando gran parte de la juventud tuya está diciendo que está yendo mal”, criticó.

Cuestionó que para Milei la juventud sea un “tema intrascendente”. “Hay un 67% de la juventud que lo vota y él debería pensar que va a representar a estas personas, no a él mismo”, cuestionó.

Sobre la posibilidad de aclarar las cosas con quien fuera su líder, dijo: “Me gustaría decírselo en un café para cerrar el tema”. “Él no me debe nada, yo no quiero plata. Jamás recibimos plata del frente, ¿por qué vamos a querer plata ahora?”, afirmó.

Respecto del comunicado publicado ayer Zurbriggen se defendió de las acusaciones:”Dicen que quería un cargo para el que no tengo edad, el de diputada nacional”.

También respondió a las críticas que apuntaron que ella se iba de todas las agrupaciones: “La Libertad Avanza fue mi primer participación política, previamente sólo era activista de la Agrupación Provida que había fundado junto a otros jóvenes”.

“No sé porqué no me llama por teléfono, no habla bien de él esto.Todo lo que dijo se cae como una mentira”, cerró.

