La fiscalía y ARCA rechazaron cerrar la causa por evasión contra “Chiqui” Tapia y la AFA

La fiscalía y la ARCA rechazaron hoy cerrar la causa por evasión que se le sigue a la AFA y a sus autoridades, al sostener que por más que las resoluciones del ministerio de Economía eximan a las organizaciones sin fines de lucro de pagar algunos tributos, no le corresponde este beneficio a la asociación del fútbol o a sus directivos.

La AFA fue denunciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la supuesta retención indebida de tributos, por un lado, y también por el manejo de los recursos de la seguridad social de los clubes.

Pero la AFA pidió cerrar la causa por inexistencia de delito, porque sostiene que esas deudas no son exigibles puesto que existe una comunicación del ministerio de Economía, prorrogada en cuatro oportunidades, que suspendió las ejecuciones fiscales y que por lo tanto los abogados del Estado no pueden llevar a juicio esas retenciones.

Claudio Chiqui Tapia, en enero pasado en las playas de Mar del Plata Mauro V. Rizzi

El juez Diego Amarante le pidió opinión a la AFA y a la ARCA antes decidir si corresponde o no cerrar la causa. El fiscal Claudio Navas Rial escribió que la ARCA informó que, tras verificar el calendario fiscal, “los vencimientos de obligaciones oportunamente denunciadas no sufrieron modificación alguna”.

Según el fiscal, las resoluciones generales citadas por la defensa (como las 5482/2024 o 5806/2025) no alteraron las fechas de vencimiento impositivo y previsional de los períodos investigados.

Dijo el fiscal que el delito penal está configurado porque no existe ninguna “circunstancia desincriminante”. Existía una obligación exigible al cumplirse la fecha de vencimiento y el contribuyente no cumplió dentro del plazo estipulado por la ley penal. Esto habilita la continuidad del proceso penal, independientemente de las gestiones administrativas posteriores.

Navas Rial sostuvo que las modificaciones que alega la defensa de Tapia se refieren a “facultades administrativas de forma” que tiene la ARCA para recaudar, pero que no son oponibles a un juez en un proceso penal. Y advirtió que de aceptar el planteo de la AFA se supondría que resoluciones generales administrativas determinen la extinción de una causa penal, lo que sería violar el orden de las normas.

ARCA insiste en su denuncia contra la AFA y sus autoridades Prensa ARCA

Por su parte, la ARCA, en su rol de querellante, dijo que el pedido para cerrar la causa es “manifiestamente improcedente”. El argumento central es que la defensa de la AFA confunde dos conceptos. El organismo aclaró que resoluciones del Ministerio de Economía suspendieron el “inicio de los juicios de ejecución fiscal” y la traba de medidas cautelares, pero “nunca se suspendieron o prorrogaron los plazos de vencimiento de las obligaciones tributarias”.

“La AFA seguía obligada a pagar”

“Es decir, la AFA seguía obligada a pagar en fecha, aunque el Estado hubiera pausado temporalmente la posibilidad de embargarlos”, dijo la ARCA. Y mencionó que si se generaron intereses, como lo admite la defensa, “la deuda estaba en condiciones de ser exigida”, sostiene el escrito.

El organismo recaudador del Estado nacional evaluó que se trata de una apropiación indebida de tributos porque la AFA actuó como “agente de retención” de la plata de jugadores, empleados, o proveedores y no se los dio al fisco. “Al no depositarlos, la AFA abusó de la confianza depositada por la ley”, dijo.

En un primer momento, la cifra denunciada ascendía a %9.500 millones, pero luego, con una ampliación de la denuncia original, el monto se elevó a más de $19.500 millones. La hipótesis de la Justicia es que el dinero podría haber sido utilizado como una herramienta de financiamiento por parte de la AFA.

Además de esta causa, la AFA es investigada por posible lavado de dinero, en jurisdicción de Lomas de Zamora, por una supuesta administración fraudulenta ante el desvío de fondos cobrados en los Estados Unidos, y por el presunto uso de testaferros, en un encubrimiento de lavado de dinero, en otro caso, contra su tesorero Pablo Toviggino.