La foto de Adorni en la jefatura de gobierno cayó mal en Pro, pero los libertarios dicen que es sólo el comienzo

Con puntualidad, los protagonistas se fueron acercando, sin aviso previo, para confluir a las 8 en el lugar convenido. La foto que Manuel Adorni y el resto de los candidatos de La Libertad Avanza en la ciudad se tomaron, sonrientes y motosierra en mano, frente a la sede del gobierno porteño marcó la tónica: será de “guerra total” con el Pro, no sólo por los 30 legisladores porteños que se pondrán en juego el 18 de mayo, sino por el control del distrito.

“Es la campaña que van a hacer, aunque los muestra un poco preocupados. Si empezás así, ¿dónde vas a terminar?”, evaluaba uno de los principales nombres de la lista de candidatos de Pro, sorprendido por el golpe inicial de una campaña que, aseguran, tendrá “golpes bajos todo el tiempo” hacia la gestión de Jorge Macri. “Por lo visto no saben dónde queda la Legislatura. Adorni y Karina Milei necesitan un GPS, más que una motosierra”, chicanearon cerca del jefe de gobierno porteño, enfatizando el carácter legislativo de una compulsa que se nacionalizó sin medias tintas.

La respuesta será, aseguran en el macrismo, hablar “de futuro” y de “gestión”, remarcando la experiencia de Pro en el poder porteño, en relación no sólo a La Libertad Avanza, sino al resto de los postulantes.

“Nosotros vamos a mostrar que tenemos proyecto de futuro, polarizamos con los candidatos de las 13 listas que están en contra”, agregan desde el comité de campaña de la lista que encabezará la diputada nacional Silvia Lospennato, que a la misma hora que los libertarios se sacaban la desafiante foto, recibía un nuevo respaldo del expresidente Mauricio Macri, metido de lleno en la pelea electoral y decidido a sostener su principal bastión. “La obsesión de Karina es ir por el Pro”, dijo el expresidente a Radio Mitre, y reiteró que hoy prima “un proyecto de poder, por sobre un proyecto de país” en la cúpula libertaria.

“Tenemos un equipo, un sello fuerte desde hace 17 años. La campaña tendrá recorridas, más escucha y mucha cercanía, con Jorge y Mauricio también caminando”, describen desde Uspallata. “Entendemos que la gente puede bancar la macro de Milei pero valora la gestión y todos los cambios que hizo PRO en la Ciudad”, distinguieron, ya preparados para la batalla.

Satisfacción

Algo divertidos por la ocurrencia, en la Casa Rosada disfrutaban del rebote mediático de la foto, que resguardaron celosamente hasta que circuló en las redes sociales libertarias. “¿Estuvo buena, viste? Y no llovió”, festejaban en un despacho clave de Casa Rosada.

“Vamos a marcarle cada día las falencias de la gestión a Macri”, dijeron cerca de Pilar Ramírez, la legisladora porteña y principal referente de Karina Milei en la ciudad, que es además parte de la mesa chica de campaña junto al portavoz presidencial y la secretaria general de la Presidencia, con el asesor todoterreno Santiago Caputo detrás de la estrategia discursiva y mediática para las semanas que restan hasta la elección.

El miércoles, comentan desde ese espacio, el portavoz Adorni comenzará a “salir al territorio”, un desembarco porteño por distintos barrios de la ciudad, ya en la piel de candidato. Un doble rol que se mantendrá al menos hasta diciembre, cuando le toque, en teoría, asumir su banca de legislador de la ciudad.

En la Casa Rosada insisten en que la principal diferencia entre el Gobierno y Pro es “de agenda”. Remarcan que “si hubieran decidido bajar impuestos y recortar un tercio de la planta de la ciudad no hubiera habido dos listas”. Y dicen: “Si no compartimos agenda, no podemos ir juntos”. Decididos a jugar fuerte, se quejan de “la cantidad de autos oficiales que pueden verse en las reuniones de gabinete ampliado” que encabeza Jorge Macri.

En un despacho clave de Balcarce 50 destacaron que sí se están poniendo de acuerdo con dirigentes con los que coinciden en las ideas, en referencia a los diputados nacionales de Pro Cristian Ritondo y Diego Santilli, que estuvieron días atrás con el presidente Javier Milei “sin el aval” del ex presidente Macri. No descartan de todos modos que un acuerdo electoral sí pueda lograrse en la provincia de Buenos Aires, donde gobierna el kirchnerismo, aunque no queda claro si será entre ambos partidos o si continuará la estrategia libertaria de “captar” dirigentes macristas.

Jaime Rosemberg Por