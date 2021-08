La foto del festejo. La indignación de Pedro Cahn: “Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos”

Pedro Cahn, el infectólogo que forma parte del equipo que asesora al Presidente en la gestión de la pandemia de coronavirus, criticó hoy el festejo de cumpleaños que realizaron Alberto Fernández y Fabiola Yáñez el año pasado en la Quinta de Olivos. “Han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos. Está mal no cumplir con el protocolo, sea quien sea”, dijo.

En una entrevista con el ciclo radial La Mañana de CNN, el especialista aseguró que “no ayuda nada” lo que hizo el Presidente al ser parte de una celebración de cumpleaños en medio de la cuarentena estricta del año pasado.

Por su parte, otro de los asesores del Gobierno, Hugo Pizzi, en diálogo con FM Futurök, también criticó la realización de esa reunión en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio. “Me da mucha pena la foto en Olivos del año pasado, fue un encuentro que se podría haber evitado. Todos estábamos detrás de la ventana viendo lo que pasaba afuera”.

Pizzi además destacó que en ese momento, a mediados del año pasado, hubo “gente que sufrió mucho, que no pudo despedir a sus familiares; hubo casos desgarradores” por lo que el festejo “fue un error que se podría haber evitado”.

Por último lamentó: “Yo le puse el pecho desde el primer día, perdí compañeros de 30 años. Hubo mucha angustia y quién publicó esta foto nos generó mucha más”.

El festejo

El 14 de julio del año pasado, mientras regían las medidas restrictivas para evitar la propagación del Covid-19, nueve personas ingresaron al chalet de la quinta presidencial, según consta en los registros oficiales de ingresos y egresos a Olivos. Los invitados arribaron a las 21.30 del 14 de julio de 2020 y se fueron a la 1.47 del día siguiente.

Esta semana se revelaron dos fotos de ese evento, que resultó ser el festejo de cumpleaños de Yañez en Olivos. En la primera imagen difundida se ve a Fabiola, a sus asesores y amigos. Al respecto, desde el Gobierno dijeron a LA NACION que esa imagen era de una reunión de trabajo, que había sido digitalmente adulterada para perjudicar a Alberto Fernández, y que el Presidente había dicho que ese día no participó del encuentro sino que simplemente pasó a saludar.

No obstante, en la foto que reveló ayer LN+ y que ha tenido gran repercusión, se puede ver alrededor de una mesa, y en un ángulo diferente al de la foto original, que Fernández aparece junto a Yañez y a una decena de personas en franca violación a los protocolos que el propio Ejecutivo había establecido por entonces en medio de la pandemia de Covid-19.

Tras ello, la reunión fue duramente criticada en las redes y por parte de la oposición. El jefe del bloque radical, Mario Negri, calificó la actitud de Fernández como “cinismo” y anticipó que evalúa pedir el juicio político del Presidente. En tanto, el diputado Juan Manuel López, jefe del bloque de la CC, dijo que la imagen es “indignante”.

También el diputado porteño Hernán Reyes sostuvo: “El único responsable de los privilegios de Olivos es Alberto Fernández, que en el peor momento de la pandemia y con la sociedad angustiada, abusó de la confianza de los argentinos y nos mintió en la cara”. En tanto, Patricia Bullrich dijo que el Presidente “es inmoral” y debe “explicar” lo sucedido en julio de 2020 en Olivos.

LA NACION