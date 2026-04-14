Mahiques posterga el arranque del sistema acusatorio en Comodoro Py

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, decidió postergar la entrada en funcionamiento del sistema acusatorio en Comodoro Py, según pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales.

El nuevo modelo, que empodera a los fiscales y los pone al frente de las investigaciones, debía llegar a los tribunales federales el 27 de abril próximo, de acuerdo a lo que había estipulado el exministro mileísta Mariano Cúneo Libarona.

Mahiques definió que se implementará más adelante.

Los tribunales federales de Comodoro Py Ignacio Sánchez

Esta es la primera vez que este ministro pospone el arranque del sistema acusatorio en Comodoro Py, por donde pasan los delitos federales, entre ellos, los hechos de corrupción que involucran a funcionarios nacionales. Antes ya habían sido oficializado dos retrasos: en agosto y en noviembre de 2025, bajo la gestión anterior del Ministerio de Justicia.

En base a lo que pudo saber LA NACION, esta semana habrá una reunión de Mahiques con representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Procuración General, la Defensoría General y el Consejo de la Magistratura. Ahí, la nueva conducción del Ministerio de Justicia buscará establecer junto a cada una de las partes una fecha definitiva para la efectiva puesta en marcha de la metodología entrante. Por lo pronto, fuentes del Gobierno comentaron que Mahiques va con la idea de que se defina un plazo durante el correr de este año y que no se traslade a 2027.

LA NACION ya había contado en marzo que el ministro no era optimista con respecto a arrancar ya con la implementación del acusatorio, sobre todo debido a la cantidad de vacantes en las fiscalías y a los déficits en materia de infraestructura.

“Piensa que hay que aplicarlo cuando estén dadas las condiciones y hoy no parecen estar dadas”, habían dicho desde el Ministerio de Justicia a LA NACION hace un mes.

Los fiscales tampoco estaban convencidos. Principales empoderados con el nuevo régimen en detrimento de los jueces -que pasarán a tener durante la etapa de investigación un rol solo de control vinculado a que se respeten las garantías constitucionales de los ciudadanos-, los fiscales alegan que no tienen las condiciones ni los recursos (cantidad de empleados, falta de tecnología, déficit de infraestructura) para comenzar con la modalidad promocionada por Cúneo Libarona. “Tampoco quieren”, comentaron desde el Ministerio de Justicia apenas desembarcó Mahiques.

De aplicar el nuevo sistema y de salir mal su implementación en los tribunales más observados del país, el ministro se llevaría el costo de una política que él no promovió.

Para Cúneo Libarona este fue el ícono de su gestión. El exministro incluso viajó a distintas provincias para la inauguración de las nuevas reglas procesales. Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la región norte de Buenos Aires ya actúan bajo esta modalidad.

El exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en la salida de la Casa Rosada Enrique García Medina

En una nota de opinión para LA NACION en diciembre, Cúneo Libarona dijo que la “implementación plena” del sistema era un “objetivo institucional” porque contribuiría con “mejorar la reputación internacional” y “facilitar la llegada de inversiones extrajeras”.