Javier Milei y sus medidas, en vivo: se conoce la inflación de marzo y Adorni se prepara para asistir al Congreso
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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AMIA: el juez Rafecas ordenó detener a un jerarca iraní que fue la mano derecha del líder Alí Khamenei
El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de un nuevo sospechoso por el atentado a la AMIA. Se trata de Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, muerto en los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Teherán.
Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi “es el poder en las sombras”, el brazo ejecutor de las operaciones militares y de inteligencia del régimen iraní, dijeron las fuentes judiciales consultadas por LA NACION.
El juez pidió a la Interpol publicar una alerta roja para que sea detenido apenas pise un aeropuerto y envió un pedido de cooperación internacional a Irán para que colabore con su detención. Una formalidad.
Nuevo revés para Burford: la Cámara de Nueva York suspende todas las apelaciones del juicio YPF
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dio un nuevo paso en la consolidación de su fallo favorable a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF: dejó en suspenso todas las apelaciones pendientes vinculadas al caso y canceló la audiencia que había programado para este jueves, en la que iban a tratarse esos recursos.
La decisión es la consecuencia del fallo de fines de marzo, que revocó la condena de US$16.100 millones impuesta por la jueza de primera instancia Loretta Preska, y apunta a ordenar el proceso mientras ese pronunciamiento no adquiera firmeza.
Milei defendió su gestión en redes: qué dicen los números del mercado laboral y el consumo, según los economistas
Luego de que la semana pasada el presidente Javier Milei pidiera “paciencia” para normalizar la economía y no “dinamitar lo logrado”, ayer señaló por la misma red social que “es falso que estemos mal” y se preguntó: “En la Argentina, cuando al país le iba ‘tan mal’ como dicen que le va ahora, ¿acaso el dólar no subía desenfrenadamente? ¿No fue eso lo que siempre pasó cada vez que al país le iba mal?”.
En las últimas semanas, tanto el Presidente como el ministro de Economía, Luis Caputo, dieron varias entrevistas para negar que la economía esté mal con el objetivo de contradecir la percepción de “mal humor social” que detectan los encuestadores de opinión pública con el Gobierno.
En medio de la calma del dólar oficial, una brecha cambiaria sigue subiendo
En medio de una tranquilidad cambiaria, expresada en la tendencia bajista del dólar oficial y en la capacidad de compra de reservas del Banco Central (BCRA)—aun con una tasa de interés en retroceso—, hay un dato que empieza a llamar la atención de los analistas financieros: la lenta, pero persistente ampliación de la brecha con sus pares, los dólares financieros y la del canje entre ellos.
Declararon dos mujeres que le prestaron US$100.000 a Adorni para una de las operaciones inmobiliarias
El fiscal Gerardo Pollicita les tomó declaración este lunes a las mujeres que, según los documentos en poder de la Justicia, le prestaron 100.000 dólares, en 2024, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Graciela Molina es comisaria retirada de la Policía; Victoria María José Cancio, su hija, es contadora en la misma fuerza. En la audiencia con el fiscal, dijeron que era la primera vez que participaban de un préstamo con garantía hipotecaria con la escribana de Adorni, Adriana Nechevenko, y que el funcionario les pagó 30.000 dólares. Todavía les debe otros 70.000 y los intereses de la operación. Las mujeres relataron que tiene siete meses para pagarles, según informaron saber LA NACION de fuentes de la causa.
La pregunta clave: ¿Milei se consolida o se debilita?
Hay una pregunta central que domina la coyuntura argentina:¿Javier Milei se consolida o se debilita? El interrogante tiene en cuenta el frente local y también, el horizonte global. Hay datos que disparan la duda; hay datos que la disipan: en ese equilibrio inestable de interpretaciones contrapuestas se juega el día a día y el futuro del gobierno libertario. Pero hay una conclusión que, por el momento, le juega a favor al Gobierno: precisamente, que la duda permanece y todavía no hay manera de despejar la incógnita. La Argentina está lejos de una crisis generalizada e indiscutida que acorrale al Gobierno exhausto contra las cuerdas, a pesar del oleaje diario.
El oficialismo prepara el terreno para defender a Adorni en el Congreso y no descarta la presencia de Milei
Pese a las recomendaciones en contrario de sus propios aliados, el oficialismo está decidido a recibir en el recinto el próximo miércoles 29 al jefe de Gabinete Manuel Adorni –investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito- para que ofrezca su informe de gestión en la Cámara de Diputados.
Incluso el oficialismo de la Cámara baja no descarta que el propio Javier Milei esté presente en la sesión, toda una señal de que los libertarios no le van a soltar la mano a Adorni y estarían dispuestos a pasar a la contraofensiva.
“Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, anticipó, en tono de broma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante un almuerzo que se celebró en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y que estuvo encabezado por su presidenta Rosalía Silvestre. El riojano confirmó allí no solo que la sesión informativa se va a llevar adelante, sino que toda la bancada libertaria estará presente para defender a Adorni.
Luis Caputo adelantó que la inflación de marzo estará por arriba del 3%
El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó este lunes por la tarde que la inflación de marzo -que difundirá el Indec este martes a las 16- estará “seguramente” por encima del 3%, por lo que sería la mayor suba en lo que va del año.
Además, en la presentación del libro del consultor Salvador Di Stefano en Rosario justificó ese avance de la inflación por el shock del petróleo debido a la guerra en Medio Oriente y a la estacionalidad característica del mes.
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