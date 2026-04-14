Javier Milei y sus medidas, en vivo: se conoce la inflación de marzo y Adorni se prepara para asistir al Congreso

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de un nuevo sospechoso por el atentado a la AMIA. Se trata de Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, muerto en los ataques que Israel y Estados Unidos lanzaron contra Teherán.

Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi “es el poder en las sombras”, el brazo ejecutor de las operaciones militares y de inteligencia del régimen iraní, dijeron las fuentes judiciales consultadas por LA NACION.