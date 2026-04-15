Victoria Villarruel y Lilia Lemoine protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales: “Ella escupe huevadas”

La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó en duros términos a la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine luego de que la legisladora asegurará que debía haber sido “leal y humilde” y quedarse “callada por cuatro años” mientras ejercía la dupla presidencial con Javier Milei. La titular del Senado dijo que Lemoine “escupe huevadas” y sostuvo que no está calificada para ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

El conflicto comenzó cuando un usuario compartió una imagen de la boleta de LLA, con la fórmula integrada por Milei y Villarruel, y planteó: “si usted [Villarruel] no forma parte del rumbo del gobierno, debe dejar su cargo”. En el mismo mensaje, sostuvo que “los cargos públicos deberían responder a las ideas y al proyecto político que la ciudadanía votó”.

Lilia Lemoine sostuvo que a Villarruel "la domina el vicio del poder"

A partir de esa publicación, Lemoine se sumó al cuestionamiento. “Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo”, escribió. En la misma publicación, agregó: “La domina el vicio del poder. Se creyó en la cima... pero ahora siempre será fondo de olla de algún partido opositor”.

La respuesta generó nuevas reacciones dentro de la misma red social. Una usuaria cuestionó el planteo de la diputada y esgrimió: “¿No le parece un exceso pedirle a una Vicepresidente silencio por cuatro años?”. Además, consideró que esa postura implicaría “una falta de respeto a las instituciones” y defendió el rol activo de Villarruel al señalar que las diferencias forman parte de la dinámica democrática.

En ese contexto, la vicepresidenta decidió intervenir y respondió el mensaje de la usuaria que la defendió. “Gracias Laura por la defensa”, escribió, antes de dirigir sus críticas a Lemoine. “La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana”, expresó.

Villarruel respondió a un mensaje que mandó Lemoine a través de una publicación de X

Villarruel también cuestionó el tono de las declaraciones de la diputada y afirmó: “Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias”.

Luego del intercambio inicial, la vicepresidenta volvió a responder en la misma red social a otro mensaje que cuestionó su rol dentro del Gobierno y señaló que ella no representa lo que eligieron los votantes de la lista de La Libertad Avanza. “No me queda claro lo que votaron cuando eligieron a (Leila) Gianni, (Andrés ”Nene") Vera o (Sebastián) Pareja. Pero esa es una discusión que deben tener uds, mientras tanto desempeño mi cargo con honestidad hasta el 10/12/27”, escribió.

Por su parte, Lemoine también retomó la polémica a partir de una publicación que difundía el cruce que habían tenido. “Está desesperada por figurar la domadora de bombillas que tardó 2 años en responder?”, señaló la diputada. En ese mismo mensaje, sumó nuevas críticas: “Las encuestas REALES deben haber sido lapidarias... para salir a ver si la cosplayer la levanta. Pues creo que voy a dejar de nombrarla”.

La vicepresidenta y la diputada protagonizaron un fuerte cruce en X

Pero este no había sido el primer cruce entre Villaruel y Lemoine. Hace casi una semana, el jueves 9 de abril, LA NACION informó que, en un nuevo cruce interno entre libertarios, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió de forma irónica a un video en el que Lemoine hablaba sobre una supuesta alianza suya con Juan Grabois para introducir el “nazismo católico” en el Gobierno. “Qué interesante, cuéntame más”, decía la imagen que publicó la titular del Senado y que suele utilizarse en redes con sarcasmo cuando alguien postula una teoría ilógica.

De invitada en un programa de streaming, la legisladora anticipó que se venía un “Lilia moment” y dijo: “Hay un movimiento internacionalista que sirve a los intereses soviéticos, que es el nazionalismo“.

Las dos libertarias tuvieron una serie de encuentros y cruces. Incluso de manera previa, a mediados de 2025, Villarruel presentó una denuncia judicial contra la diputada y un grupo de propagandistas del Gobierno. La presentación incluye acusaciones por amenazas, instigación a cometer delitos y atentado contra el orden público.