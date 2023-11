escuchar

El diputado nacional por Evolución, Martín Tetaz, publicó una foto en redes sociales para referirse al triunfo del libertario Javier Milei como presidente de la nación, electo el pasado domingo y que asumirá el 10 de diciembre. Su bloque, que integra la coalición de Juntos por el Cambio (JxC), apoyaba la candidatura de la presidenta del Pro Patricia Bullrich, que obtuvo el 23,82 por ciento de los votos y no consiguió ingresar a la segunda vuelta, en la que compitieron Milei (La Libertad Avanza) y Sergio Massa (Unión por la Patria). Sobre su futuro, indicó: “Le vamos a poner límites” .

“Nace un nuevo movimiento político en la Argentina”, publicó Tetaz inicialmente en X (antes Twitter) junto a una sugestiva foto. En la imagen se ve al diputado tapándose la nariz, en referencia a la victoria del libertario, quien obtuvo el apoyo de un ala del Pro para ganar el balotaje. Horas más tarde, aclaró la razón de su publicación.

“Hubo mucha gente que fue a votar tapándose la nariz, porque su candidato ideal no estaba en el cuarto oscuro y tenían que elegir al menos malo: son votantes de Massa que no están de acuerdo con la agenda K, pero no querían a Milei, y votantes del libertario que tampoco estaban de acuerdo con sus propuestas, pero querían sacarse de encima al kirchnerismo”, comenzó.

Ahora que tengo su atención; el ultimo domingo hubo mucha gente que fue a votar con la convicción de que su candidato era el mejor y representaba cabalmente sus ideas, fueran kirchneristas o libertarios.

Además, explicó cuál va a ser el rol suyo y de su bloque, perteneciente al radicalismo. “No nos vamos a sumar al gobierno de Milei; vamos a ser su oposición. Vamos a controlarlo y a ponerle los límites que la Constitución contempla, desde el Congreso, mientras elaboramos una propuesta alternativa que sea democrática, republicana y garantice libertad y oportunidades para todos”, agregó.

Más en detalle, sobre su papel en el parlamento, adelantó que votarán el Presupuesto 2024 siempre y cuando no contenga recortes a la educación. “Lo vamos a acompañar con su ley de ministerios para que pueda diseñar la estructura que crea necesaria para poder gobernar”, dijo y agregó: “Todos queremos que al nuevo gobierno le vaya bien y por eso dijimos desde el primer momento que vamos a darle gobernabilidad al presidente”.

Javier Milei asume en un contexto de minoría legislativa, con solo 38 diputados y siete senadores. El libertario puede acordar con el Pro, pero no le alcanzará para el quórum ni para aprobar reformas. Ante un JxC que se encuentra fragmentado en Diputados, el Pro desmintió un gobierno de coalición con La Libertad Avanza, por lo que los libertarios deberán conformar acuerdos con otras fuerzas políticas.

