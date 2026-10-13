La frase que un inversor le dijo a Quirno sobre la Argentina durante un desayuno en Singapur

El canciller Pablo Quirno reveló la frase que le dijo un inversor durante un desayuno en Singapur, país del sudeste asiático al que viajó en busca de nuevas oportunidades de negocio y comercio para la Argentina.

“Tuve un desayuno en Singapur el viernes pasado con un grupo de inversores, todos de la economía real, y uno terminó diciendo: ‘El mundo depende de que a la Argentina le vaya bien’. Es difícil entender el interés en la Argentina, que excede la coyuntura del día a día, contó Quirno en el programa Pan y Circo, de Radio Rivadavia.

En ese sentido, el canciller destacó el peso que ganó la Argentina en el escenario internacional y vinculó ese posicionamiento con el rumbo económico del Gobierno. “No nos sorprendamos. El peso que hoy está teniendo la Argentina en la discusión global... Estamos defendiendo un modelo de libertad económica, de individualidad y de protección de la propiedad privada que no está sucediendo en el mundo como ocurre en la Argentina”, sostuvo.

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, junto al presidente Javier Milei CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y completó: “La Argentina es el único país del G20 que tiene superávit fiscal y energético. Eso es producto de la convicción del presidente Milei. Seguimos aprobando proyectos vinculados al RIGI, que son inversiones y se traduce en el interés de los grupos económicos por la Argentina”.

La visita oficial a Singapur, que culminó este martes, incluyó reuniones con el ministro de Energía, Comercio e Industria, Tan See Leng; la ministra a cargo de las Relaciones Comerciales, Grace Fu; y el vicepresidente sénior de DayOne Data Centers, Jimmy Yu. Quirno también mantuvo un encuentro con su par, Vivian Balakrishnan, y concluyó la agenda junto al primer ministro singapurense, Lawrence Wong.

La visita del Papa, Malvinas y Luis Caputo

En otro tramo de la entrevista, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se refirió a la visita de León XIV a la Argentina, en duda luego de que el Santo Padre fuera sometido a una intervención para extirparle un nódulo pulmonar. La operación fue realizada con éxito el martes en el hospital Gemelli.

“Seguimos con mucha atención lo que sucede con la salud del Papa. Estamos pendientes de las buenas noticias que parecen estar viniendo luego de la intervención a la que fue sometido”, dijo Quirno.

Respecto a una posible postergación del encuentro, dispuesto a ocurrir por el momento entre el 8 y 11 de noviembre, pidió cautela: “Siempre hay que esperar. La prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa. Son decisiones que tomará el Vaticano según la recuperación. La información que nos viene del Vaticano, dada nuestra relación, es que la intención del Papa antes de esta intervención era realizar una visita tan esperada por los argentinos. Nosotros estamos a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”.

El papa León XIV fue sometido a una intervención quirúrgica para la extirpación de un nódulo pulmonar TIZIANA FABI - AFP

En torno a la causa Malvinas, Quirno profundizó respecto de una presentación que nuestro país hizo el martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para frenar la explotación de hidrocarburos.

“Lo que hemos hecho hoy es un paso adicional que ya había sido anticipado, en lo que es una estrategia diseñada con el Presidente. Hace dos semanas, anunciado por la Oficina del Presidente, acudimos a la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar) para iniciar un procedimiento arbitral entre el Reino Unido y la Argentina por la decisión de explotar nuestros recursos petroleros en Malvinas”, precisó.

La Argentina solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) una medida cautelar para suspender las actividades de explotación de recursos en la Cuenca Malvinas Norte EFE

Y resumió: “Como ese proceso arbitral tiene un tiempo de hacerse efectivo, nosotros fuimos al Tribunal del Mar a solicitar una medida cautelar que suspenda las actividades del proyecto Sea Lion hasta tanto se constituya el tribunal arbitral. Vamos por dos canales para defender de la mejor manera nuestros intereses”.

Consultado también respecto del futuro de Luis Caputo en el Palacio de Hacienda, el canciller descartó posibles cambios dentro del Gabinete. Aseguró asimismo que los rumores sobre una posible salida del ministro de Economía se instalan siempre que “viaja al exterior o realiza una gestión importante para el país”.

“Ahora está en Bangkok en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Cada vez que lo hace, tratan de afectar su credibilidad. Siempre surge algo de que el Presidente está por echar a Caputo”, insistió.

El presidente Javier Milei junto a su hermana Karina y el ministro de Economía, Luis Caputo STRINGER - AFP

Finalmente, Quirno ahondó en la agenda de Milei durante un nuevo viaje a Washington. Partirá el martes por la noche hacia la capital estadounidense, donde combinará reconocimientos y disertaciones para defender su programa económico. “Es una visita que el Presidente hace en un momento particular de los Estados Unidos. Va a recibir un premio en la Gala Oficial de la Herencia Hispana”, anticipó el funcionario.

“Va a ser una presentación además en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y a juntarse también con diferentes inversores”, acotó. Y cerró: “Vamos a participar también de un evento en la embajada [de la Argentina en Estados Unidos], que organizamos en función de la presidencia temporal que ejerce nuestro país de la IRA (El Instituto de Memoria del Holocausto). Argentina es el primer país latinoamericano en presidir el organismo”.