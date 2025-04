La herida abierta del PJ bonaerense quedó la vista en las bancas de la Legislatura

La pelea por el liderazgo del peronismo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof afloró este lunes con fuerza en las bancas de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Si bien la votación de la suspensión de las PASO tuvo respaldo amplio y mostró a ambos bandos parados en la misma vereda, luego de la aprobación de la iniciativa se escucharon discursos filosos que expusieron sin medias tintas el enfrentamiento.

La particular dinámica de la Cámara de Diputados bonaerense, en la que los proyectos se votan primero y luego se exponen los argumentos (mecánica que ayer motivó cuestionamientos de la diputada de izquierda María Laura Kelly Cano, y de la legisladora libertaria Florencia Retamoso) dejó tras la votación un espacio en el que el peronismo mostró su grieta.

No hubo espacio para el disimulo. Afloró tanto la pelea que se viene por el cronograma electoral como los enojos por las maniobras y jugadas que proliferaron en la Legislatura en estos meses de disputa.

Tras la votación de la suspensión de las PASO, el diputado Gustavo Pulti, exintendente del partido de General Pueyrredón y una de las espadas legislativas del gobernador, se zambulló en la discusión que arranca mañana, y que pone en guardia al kicillofismo contra el cristinismo: el pedido del gobernador, en consonancia con la Junta Electoral, de extender los plazos para las presentaciones de listas y boletas para la elección general provincial del 7 de septiembre. “Es imprescindible contar con nuevos plazos acordes al calendario. Es insuficiente la decisión que hoy toma la Legislatura. Algunos, como las hienas, sonríen y se revuelcan en el barro”, lanzó Pulti.

Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte y de la Junta Electoral, recibió en la mañana del lunes a legisladores provinciales Ignacio Amiconi

Redobló la apuesta interna la diputada Susana González, que integra el espacio político del intendente de Ensenada, Mario Secco, uno de los principales impulsores de Kicillof. Recordó una muy tensa sesión que se desarrolló el 3 de abril, en la que los diputados que responden a Cristina Kirchner y los que se referencian con Sergio Massa no lograron aprobar las elecciones concurrentes. González reprochó que se trató de “una sesión de dudosa legitimidad en su quorum, en la que se votó un [proyecto] con o sin despacho con modificaciones que no estaban escritas, que podían ser la destitución del gobernador o cualquier cosa”. Y agregó: “Acá no hay gestos de grandeza, no había manos para votar la concurrencia”.

González también le dirigió un dardo a Teresa García, jefa del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Senadores provincial, alineada con Cristina. Recordó parte de su discurso en la Cámara alta bonaerense de hace dos semanas, cuando se dio media sanción a la suspensión de las PASO luego de un pedido de la expresidenta a su tropa para desistir de la búsqueda de elecciones concurrentes, en el que García habló de ser “hombres y mujeres de partido”. Sostuvo que el problema para las huestes cristinistas es que las reformas electorales las proponga Kicillof. El gobernador lanzará su Movimiento Derecho al Futuro el 24 de mayo, con un acto en el gremio UPCN de La Plata.

“Cinco gobernadores del PJ suspendieron las PASO, el problema era que las suspendiera Kicillof. Cinco gobernadores desdoblaron, el problema era que desdoblara Kicillof. 44 intendentes del PJ pidieron desdoblar las elecciones. ¿Si somos hombres y mujeres de partido, por qué no se respetó lo que pedían esos hombres y mujeres de partido? En mi análisis, que lo digo adentro y lo digo afuera, creo que el único motivo era tratar de que Axel Kicillof sea el Alberto Fernández que tuvimos a nivel nacional, tratar de decir que ni el propio espacio acompaña al gobernador Kicillof”, dijo González.

La diputada kicillofista lamentó que Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados peronistas, no hay asistido a la reunión que realizó la Junta Electoral antes de la sesión para solicitar extender los plazos del cronograma electoral. “Tristemente, mi presidente de bloque no ha ido a esa reunión”, afirmó sobre Tignanelli, hombre de confianza de Máximo Kirchner.

La tensión peronista se alternó con discursos de opositores que mayoritariamente apoyaron la suspensión de las PASO, pero subrayaban que la Legislatura había quedado atrapada en la interna del PJ.

En el cierre de la sesión, Tignanelli recogió el guante y, con tono tranquilo, dejó mensajes al kicillofismo. “Quiero conocer de boca de la Junta [Electoral] y del Poder Ejecutivo cuáles son las reformas legislativas que se necesitarían para llevar en forma correcta la elección”, señaló. Pero advirtió a la oposición con una máxima justicialista: “Los peronistas, cuando parece que nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo”.

En su afán por cruzar a la oposición, Tignanelli hizo una mención a la profesión de escribano de un legislador opositor y provocó la réplica del diputado massista Ricardo Lissalde, escribano, quien se sintió aludido. Lissalde se había desmarcado del bloque peronista al votar en contra de quitar las PASO.