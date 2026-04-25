La Iglesia pidió “no acostumbrarse a la violencia, ni a naturalizar el descarte y la exclusión”.

Con el lema “Los barrios que no se integran, se entregan al narcotráfico”, el presidente del Episcopado y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, encabezó una misa al aire libre, a pocas cuadras de la parroquia San José, de San Justo, en un barrio de emergencia en La Matanza, para recordar el compromiso del papa Francisco con los sectores popular, a un año de su muerte.

Al llevar un gesto de apoyo a vecinos que vienen sufriendo la violencia del narcotráfico, Colombo pidió “no acostumbrarse a la violencia, ni a naturalizar el descarte y la exclusión”.

La celebración tuvo lugar, además, en momentos en que se conocieron datos del Indec que registran un repunte de la pobreza en el cuarto trimestre de 2025, al pasar del 26,9% al 29,9%, según la medición oficial.

Monseñor Colombo, junto a jóvenes de barrios populares en La Matanza lavozdesanjose.com.ar - Diócesis de San Justo

Acompañaron al titular de la Conferencia Episcopal los obispos de San Justo, Eduardo García, y de Gregorio de Laferrere, Jorge Torres Carbonell, junto a al obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del organismo, Raúl Pizarro, junto a decenas de sacerdotes de villas y barrios populares, en una zona bautizada como Ciudad Papa Francisco.

Al comenzar la misa, monseñor García dijo que la elección del lugar para recordar al papa argentino no fue casual, dado que Francisco afirmaba que “desde las periferias se ven mejor las cosas”.

“Lo hacemos aquí como símbolo de tantos otros lugares que sufren la encrucijada del dolor de la ausencia del Estado y el avance del narcotráfico. No queremos renunciar a conseguir con nuestra gente una vida más digna, ni queremos que nuestros pibes crezcan en la narcoesperanza”, expresó el obispo de San Justo.

“Queremos que nuestros barrios se pongan de pie. Porque ese es nuestro trabajo como Iglesia, ayudar a la dignidad de los hijos de Dios”, afirmó monseñor García.

“Recuperar el entramado social”

La celebración tuvo lugar pocas semanas después de que una niña de 13 años fue baleada en la cabeza mientras jugaba en una plaza en Ciudad Evita, al quedar atrapada en medio de un tiroteo entre bandas dedicadas al narcomenudeo, lo que generó fuerte preocupación en la Iglesia.

Los sacerdotes que viven y trabajan en los barrios populares insistieron en que “es necesario recuperar el entramado social dañado y fortalecer la comunidad para cuidar la vida de los más frágiles”. Y lanzaron una proclama central: “Los barrios populares se integran o se entregan al narcotráfico”.

“Francisco nos dijo que estamos en el mismo barco y tenemos que salir juntos de esto. También de la pobreza, de la postergación, de la exclusión. O salimos juntos o no salimos”, expresó el arzobispo Colombo, quien compartió la jornada con los vecinos del lugar.

Y destacó “los esfuerzos tan grandes de nuestros curas, de nuestras escuelas, de nuestras comunidades parroquiales, de esos líderes barriales, catequistas o dirigentes que permiten que se hagan concretos esos sueños de una vida nueva para todos, todos, todos”.

Se rezó especialmente por los vecinos de los barrios populares y por quienes trabajan todos los días por su desarrollo y dignidad. Se destacó el legado de Francisco, “profundamente encarnado en el camino de los curas de villas y barrios populares, y en experiencias de salvación comunitaria, como los Hogares de Cristo”, se explicó.

Monseñor Colombo encabezó en la misa el rito del lavatorio de los pies y, como solía hacerlo Francisco, puso en el centro a personas que sufren en la vida cotidiana: abuelos, niños, personas con discapacidad, personas en situación de consumo problemático y mujeres que sostienen la vida en los barrios. También se pidió fortalecer espacios comunitarios como la capilla, la escuela, el club y los Hogares de Cristo, ámbitos donde se reconstruyen vínculos, se acompaña la vida y se generan caminos de integración real.