La insólita teoría de Lilia Lemoine sobre la entrevista interrumpida de Javier Milei: “Una cámara oculta”

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, opinó acerca de la interrupción cometida por el asesor presidencial Santiago Caputo durante una entrevista televisiva al presidente Javier Milei en el canal TN, y consideró que la filtración del material, que no había sido emitido al aire, fue consecuencia de “una cámara oculta”.

“El interrumpir la nota fue terrible”, manifestó Lemoine en diálogo con LN+ el martes por la noche y siguió: “Pero es más sucio de lo que parece lo que pasó. Quizás que (Santiago) Caputo se haya cruzado a interrumpir estuvo mal, pero puede pasar, y después vos lo cortás porque queda desprolijo y horrible, pero eso (la filtración) era para pegarle a Jony Viale”.

La legisladora nacional estimó que quienes compartieron el video minutos después de que se haya emitido la entrevista por televisión, ya sabían de la existencia del material. “ El video que se subió, si se escucha el audio, era de una cámara que no era de las que supuestamente estaban tomando” , postuló la diputada de 44 años.

Esto es un papelón. Una diputada nacional difamando a Ari Lijalad diciendo que puso una cámara oculta en la Casa Rosada para filtrar el video cuando en realidad simplemente salió en YouTube. Mejor que se preocupe por su presidente estafador internaiconal pic.twitter.com/1LQ3kl5Wov — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 18, 2025

“Alguien, maliciosamente, llevó una cámara, lo grabó, lo subió, y había periodistas que ya sabían que había pasado eso desde antes ”, denunció Lemoine y apuntó contra el periodista del medio El Destape Ariel Lijalad quien fue uno de los primero en postear el video en su cuenta personal de X. “Termina la entrevista de una hora y ya estaban publicando los recortes, el agente Ari Lijalad”, recriminó y lo definió como “kirchnerista”.

Por otro lado, dio su opinión sobre las acusaciones y pedido de juicio político de parte de la oposición acerca el accionar del presidente Milei de haber compartido el viernes a la noche el mensaje sobre el lanzamiento de $LIBRA. Sin embargo, Lemoine consideró que lo que se debe investigar son las acciones del fundador de la meme coin y no el posteo del jefe de Estado.

“Me enteré de lo de $LIBRA y lo único que me preocupó es que decían que le habían hackeado la cuenta (de X) al Presidente, lo que sería una barbaridad. Y yo lo compartí y dije que no hubo hackeo. Si mirabas lo que había compartido Milei, era una página con dos formularios donde podías inscribirte, no para comprar el token, sino para inscribirte y esperar un subsidio”, analizó la diputada.

En ese sentido, enfatizó: “ Javier Milei no infringió la ley de ética pública ”. Y explicó que Milei reconoció que fue un error la difusión del mensaje por “la presión política” y porque: “La gente nuestra empezó a asustarse con eso; todo el tema de las criptos asusta”.

“Si se tiene que investigar esta cripto, no es por lo que hizo Milei, sino porque habían pasado segundos del lanzamiento y había gente que, con lo complicado que era comprarla, compraba, pero eran bots. El problema es lo que estaba haciendo el dueño de la cripto. (Milei) No hizo nada ilegal. Podría no haber borrado el tuit y no pasaba nada”, señaló Lemoine.

LA NACION